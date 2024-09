Catalunya rep més del 31% de les denúncies per presumptes irregularitats en contractació pública a Espanya

Una oficina d'Hisenda. Foto: Europa Press

Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que concentra el nombre més gran de denúncies per irregularitats en la contractació pública. D'acord amb les dades reportades a l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació, adscrita al Ministeri d'Hisenda, la seva oficina antifrau va gestionar el 31,22% de les denúncies presentades al conjunt de l'Estat.

L'increment de denúncies per presumptes irregularitats a la contractació pública és una tendència a l'alça a Espanya. L'any passat, les agències i oficines encarregades de la prevenció i la lluita contra la corrupció, tant en l'àmbit nacional, autonòmic com local, juntament amb el Servei Nacional de Coordinació Antifrau per a la protecció dels interessos financers de la Unió Europea, van registrar un total de 221 comunicacions, fet que suposa un augment del 18% en comparació del 2022.

Les causes principals

La principal causa de denúncies de frau i/o corrupció en la contractació pública és "l'existència d'irregularitats a l'expedient de licitació o a l'adjudicació del contracte", amb un total de 72 casos, cosa que representa el 36,9% del total.

La segona causa més freqüent, amb un 19,46% (43 casos), es refereix a les anomenades "pràctiques corruptes", que inclouen situacions de conflicte d'interès entre un funcionari o empleat públic (inclosos càrrecs electes) implicats en l'adjudicació, tràfic d'influències per part dels responsables del contracte o de l'empresa adjudicatària, i el tracte de favor a una empresa, fins i tot sense que hi hagi evidència de trànsit d'influències o conflicte d'interès.

En tercer lloc, amb 40 denúncies, hi ha les irregularitats en l'execució dels contractes.

2022, any de rècord

Les denúncies de corrupció i possibles fraus en la contractació pública van créixer el 2022 un 19% i van marcar un nou rècord, el quart consecutiu, amb 187 comunicacions, segons les dades que va recopilar i publicar l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), encarregada de vetllar pel bon funcionament de la contractació pública a Espanya.

Aquestes 187 denúncies equivalen a una mitjana d'una comunicació cada dos dies. La xifra està recollida a l'informe sobre La prevenció i lluita contra la corrupció en la contractació pública. L'any amb menys denúncies va ser el 2019, amb un total de 118.