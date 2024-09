Més de 11.300 persones van visitar la Generalitat els dies de portes obertes de la Diada

Un dels accessos a la Generalitat. Foto: Europa Press

El Palau de la Generalitat ha rebut 11.322 visites en els 3 dies de portes obertes per la Diada , que s'han fet dimecres 11 (la Diada Nacional de Catalunya) i el dissabte 14 i el diumenge 15 de setembre. Durant la jornada de la Diada, el president Salvador Illa va saludar ciutadans que visitaven l?edifici.

Han pogut veure el Saló Sant Jordi recentment renovat, a més a més d'escoltar música del Carilló i de veure la catifa floral elaborada un any més per la Federació Catalana de Catifaires, amb el cartell de la Diada d'aquest any.

Altres dates per visitar el Palau

La Generalitat també es pot visitar els dies de la Mercè, Sant Jordi i, amb la sol·licitud prèvia, el segon i quart cap de setmana de mes, excepte al mes d'agost.

Una joia arquitectònica

Aquest palau té una gran rellevància política i arquitectònica, ja que ha estat un centre de poder des de l'Edat Mitjana.

Característiques principals

Arquitectura gòtica i renaixentista El Palau de la Generalitat combina elements arquitectònics de diferents èpoques. La seva estructura original és gòtica, encara que va ser modificada durant els segles XVI i XVII, incorporant-hi també l'estil renaixentista.

Façana principal: la façana principal, que dóna a la plaça de Sant Jaume, és renaixentista i va ser dissenyada per Pere Blai a finals del segle XVI. Es caracteritza per la seva simetria i l'elegància de les línies.

Pati dels Tarongers: un dels elements més icònics del palau és aquest pati interior, envoltat de galeries amb columnes i adornat amb tarongers. És un exemple de l'arquitectura gòtica i simbolitza la pau i la serenitat.

Capella de Sant Jordi: a l'interior del palau hi ha aquesta capella gòtica, dedicada a Sant Jordi, el patró de Catalunya. És un espai amb un gran valor simbòlic i artístic.

Saló de Sant Jordi: és un dels salons més importants del Palau, utilitzat per a esdeveniments oficials i cerimònies solemnes. Combina elements gòtics amb decoracions posteriors.

Funció institucional: encara que l'edifici té un valor històric, continua sent un espai funcional, ja que acull les oficines de la presidència de la Generalitat i s'utilitza per a actes polítics i administratius.