Viatge de noces: Quant es gasten de mitjana les parelles espanyoles?

Foto: CanvaPro de fishyo i urbazon

Casar-se és un pas vital que, en la gran majoria de vegades, se celebra amb magnificència. No es té tan en compte la quantitat de diners destinats, i això es trasllada també al viatge de lluna de mel, una tradició molt arrelada a la cultura espanyola.

Segons l' Informe del Sector Nupcial 2024 , el 90% de les parelles escullen gaudir d'una lluna de mel després del casament. Entre les destinacions més populars, el Japó es posiciona com l'opció internacional favorita, reflectint una tendència clara cap a les destinacions exòtiques. El país asiàtic atrau les parelles amb la combinació de temples imperials, paisatges espectaculars i modernes ciutats plenes de cultura i entreteniment.

L'informe també revela que Àsia és el continent preferit per a aquest tipus d'escapades, representant el 24% de les eleccions dels nuvis. Tot i això, les destinacions nacionals, com les diverses ciutats i paisatges d'Espanya, no es queden enrere, amb un 15% de les parelles optant per explorar el seu propi país. Una de les raons d'aquesta elecció és la reducció notable de costos: mentre que una lluna de mel internacional pot rondar els 5.750 euros , les destinacions nacionals solen costar uns 2.200 euros.

Una altra tendència emergent són les llunes de mel personalitzades i més breus, conegudes com a minimoons , que permeten a les parelles gaudir d'una escapada curta però significativa. Aquest format és ideal per a aquells que volen una experiència ràpida després del casament o que planegen un viatge més llarg en un futur. També hi ha l' earlymoon , que es realitza abans del casament per desconnectar de l'estrès dels preparatius.

Una curiositat és l'auge del Revenge Travel , una tendència nascuda després de la pandèmia que impulsa les parelles a fer el viatge somiat que no van poder fer abans. A més, moltes parelles que ja tenen fills o mascotes busquen opcions de viatge adaptades, amb experiències familiars o pet-friendly , cosa que permet que tots els membres de la llar participin en aquesta celebració de l'amor.