VIDEO: 15 empresaris es posen en la pell de persones cegues en la Setmana del Grup Social ONCE

Foto: CatalunyaPress

Aquest matí, dintre de les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, sota el lema ‘IGUALS. Per a avui. Per a demà’, 15 empresaris d’ACEDE Catalunya, associació presidida per Paco Camarasa, que uneix persones, empreses i entitats de diversos sectors per fomentar la col·laboració i la integració, s’han posat en la pell d’una persona cega gaudint d’un esmorzar a les fosques.

Els 15 empresaris, amb els ulls tapats amb un antifaç, han experimentat en primera persona com és la vida quotidiana d’una persona cega en un acte tan necessari i comú com és alimentar-se. Així, amb les indicacions d’un Tècnic en Rehabilitació de l’ONCE han après a localitzar el menjar en el plat, a posar-se sucre en el cafè o a beure ‘sense veure’.

Un cop ha finalitzat l’esmorzar, han dut a terme una visita per l’edifici de l’ONCE a Catalunya, per tal conèixer els serveis socials que ofereix el Grup Social ONCE a tots els afiliats i afiliades.

L’acte ha comptat amb la participació d’Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Foto: ONCE

Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya

Les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya tenen una finalitat múltiple: compartir les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat visual; amplificar la necessitat de disposar d'entorns, béns i productes accessibles i inclusius; visibilitzar la importància de la igualtat d'oportunitats de totes les persones, i potenciar els valors de la il·lusió, la solidaritat i la sort com a tresors que compartim cada dia amb la societat. I, especialment, sensibilitzar la ciutadania donant-li l’opció de posar-se en la pell d’una persona cega.

“Compartim amb tothom el nostre espai, la casa de la Il·lusió de l’ONCE de cada ciutat, per visibilitzar el nostre dia a dia. I agraïm a la ciutadania la solidaritat per fer-nos costat amb la nostra loteria social, responsable i segura, que ens permet donar serveis socials personalitzats a més de 10.000 afiliats i afiliades de tot Catalunya. Us convidem a visitar-nos i sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana” apunta Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Foto: CatalunyaPress

Els 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya (Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilanova i La Geltrú, Girona, Blanes, Figueres, Lleida, Reus i Tarragona) acolliran del 14 al 21 de setembre de 2024 el programa d'activitats de La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, que culminarà amb la celebració del Dia de la Gran Família de Grup Social ONCE a Catalunya, diumenge 22 de setembre, a Montserrat, coincidint amb la commemoració del Mil·lenari de la seva creació.