Mor Tito Jackson, el germà del 'Rei del Pop', als 70 anys

Foto: EuropaPress

Tito Jackson, germà de Michael i cantant i guitarrista que va formar part de The Jackson 5, ha mort. L?artista tenia 70 anys. Steve Manning, manager i amic de la família Jackson des de fa molt de temps, va declarar a Entertainment Tonight que Tito Jackson va morir el diumenge 15 de setembre mentre conduïa de Nou Mèxic a Oklahoma.

Els fills de Tito, Taj, Taryll i TJ, van confirmar la mort del seu pare a Instagram. "Amb gran pesar anunciem que el nostre estimat pare, el membre del Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson, ja no és amb nosaltres. Estem commocionats, entristits i desconsolats. El nostre pare era un home increïble que es preocupava per tots i el seu benestar.

Alguns de vosaltres el coneixeu com a Tito Jackson del llegendari grup Jackson 5, alguns el coneixeu com a Entrenador Tito o alguns el coneixen com a Poppa T. El trobarem molt a faltar. Per nosaltres sempre serà el temps de Tito. Si us plau, recordeu fer el que el nostre pare sempre va predicar, que és 'estimeu-vos els uns als altres'. T'estimem, pare”, deia el post.

Nascut com Toriano Adaryll Jackson el 15 d'octubre de 1953 a Gary, Indiana, Tito va ser el tercer dels deu fills de Katherine i Joe Jackson. Amb els seus germans Jackie, Jermaine, Marlon i Michael, Tito va formar part de la formació original de The Jackson 5, un grup pioner al pop negre. Els Jackson 5 es van guanyar el públic dels Estats Units amb quatre números u consecutius, incloses les cançons clàssiques I Want You Back, ABC, The Love You Save i I'll Be There.

Després de fer gires incansables i guanyar diversos concursos de talents, The Jackson 5 va aconseguir la seva gran oportunitat el 1969, quan van signar exclusivament amb Motown Records de Berry Gordy un contracte de set anys. Mentre encara formaven part dels Jackson 5, Michael i Jermaine van iniciar les seves carreres en solitari. A mitjan dècada de 1970, la popularitat de la banda estava decaient i Tito i els seus germans estaven lligats pel seu contracte exclusiu amb Motown.

Buscant una nova adreça, la banda va deixar Motown per Epic Records en 1975, però es va veure obligada a canviar el seu nom a The Jacksons . Jermaine va decidir quedar-se a Motown i seguir la seva carrera en solitari, per la qual cosa Randy es va convertir en membre de ple dret de la banda perquè The Jacksons pogués continuar sent un quintet. Amb Epic Records, la banda va llançar dos discos. Quan Michael Jackson va llançar Thriller als 80 va començar el seu ascens, i van començar a sorgir tensions dins de la banda.

Michael i Marlon van deixar el grup al final de la gira mundial Victory, i els membres restants van llançar 2300 Jackson Street, el seu últim àlbum com a grup, el 1989. A més de continuar amb la seva carrera en solitari, Tito també va exercir com a representant dels seus fills, que formen la banda 3T.

El 2003, Tito va començar a actuar en solitari com a guitarrista de blues després d'anys darrere d'escena com un respectat músic de sessió i productor. No va ser fins al 2016 que va llançar el seu primer àlbum en solitari, titulat Tito Time.