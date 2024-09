La història de la Núria, víctima d'una nova estafa per WhatsApp que us farà desconfiar de tot

Alerta estafa - Canva Pro

Núria Codina no va imaginar mai que ajudar el seu veí de tota la vida la portaria a caure en una enginyosa estafa per WhatsApp. L'engany va consistir en la suplantació de la identitat del seu veí, que suposadament li demanava ajuda per fer un Bizum perquè el seu compte no funcionava. La bona fe de la Núria li va costar 380 euros.

El truc del Bizum: quan la confiança es converteix en una arma

“Vaig pensar que ho estaven estafant a ell”, explica la Núria al recordar com va caure al parany. Coneixia el veí des de feia 15 anys, el veia cada dia i fins i tot sabia de l'estat de salut de la seva dona. Així que, quan va rebre un missatge de part seva demanant-li que li enviés 280 euros per Bizum, no va dubtar a ajudar. Fins i tot va comprovar que el número de telèfon i la foto de WhatsApp coincidien amb els del veí.

El to del missatge també va ajudar a donar-li credibilitat: era proper, en català, i sense els típics senyals d'alerta que solen aparèixer en estafes. “Sempre havia rebut estafes en castellà”, comenta la Núria, un detall que fins i tot va sorprendre els Mossos d'Esquadra quan va denunciar el cas.

El segon Bizum que va encendre les alarmes

Després d'enviar el primer Bizum de 280 euros, l'estafador va tornar a contactar amb la Núria demanant un segon pagament, aquest cop de 200 euros. Va ser llavors quan la Núria va començar a sospitar, però ja era massa tard. Va fer un segon enviament de 100 euros i en expressar els seus dubtes, l'estafador, fent-se passar pel veí, es va ofendre: “Si sóc el teu veí i és el meu WhatsApp!”, li va dir.

La Núria fins i tot va arribar a disculpar-se enviant una nota de veu, alertant el seu “veí” sobre la possible suplantació d'identitat. Per sorpresa seva, l'estafador va respondre amb un sarcàstic: “Com se les enginyen!”. “Vaig ser d'experta i, mira, s'estaven rient de mi”, lamenta la Núria.

Un engany cada cop més sofisticat

Tot i les seves sospites, la Núria va intentar contactar el seu veí per advertir-lo de l'estafa, però totes les trucades anaven a la bústia de veu. “Després vaig saber que desvien les trucades”, explica. Finalment, l'endemà, en tornar a intentar, el veí va recuperar el número i li va respondre: “Qui ets?”.

L'estafa havia durat tot just unes hores, però el mal ja estava fet. Els delinqüents fins i tot van intentar enganyar altres familiars del veí, però no ho van aconseguir gràcies al fet que sabien que ell no utilitzava Bizum.

Denúncia i lliçons apreses

Tot i haver perdut 380 euros, la Núria no es va deixar vèncer per la frustració. Va denunciar el cas als Mossos d'Esquadra, tot i que va haver d'esperar tres dies per fer-ho a causa de la manca de cites. A la policia va entregar captures de pantalla de la conversa i les dades del banc, encara que l'entitat no tornarà els diners sense una sentència judicial.

“Em fa molta ràbia que ja no puguis confiar en res, que no puguis ajudar la gent sense por que t'estafin”, reflexiona la Núria. En compartir la seva experiència a Twitter, va rebre respostes de moltes altres persones que han estat víctimes d'estafes semblants, algunes perdent fins a 800 euros.

Ara, Núria ha pres totes les precaucions recomanades pels Mossos: va activar la verificació en dues passes a WhatsApp i ha restringit la seva informació personal només a contactes coneguts. Però tem que les estafes evolucionin amb els avenços tecnològics, com el clonatge de veu o imatge amb intel·ligència artificial.

“Fa força por. Amb la IA, un missatge de veu ja no és garantia de res. Ara, si he de prestar diners a algú, serà en persona i en mà”, conclou.