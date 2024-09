Monumental cabreig de Manu Tenorio amb Podem: "No es pot consentir"

Manu Tenorio - EP - Canva Pro

El cantant Manu Tenorio ha respost a les crítiques de Podem, després d'acusar-lo aquest matí d'encoratjar un "fals discurs" contra l'okupació i desacreditar els inquilins d'un habitatge de la seva propietat a Sanlúcar de Barrameda per impagaments de lloguer: "Això no es pot consentir".

"¿A mi vindran els de Podem a dir-me què és lluitar quan jo m'he deixat la vida? Quan la meva germana als 17 anys ja estava treballant de perruquera, quan jo als 16 ja estava cantant en casaments i batejos" , ha llançat en declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press.

Tenorio ha reivindicat que ell "no és un terratinent", sinó un "artista independent" i que se sent "ferit" arran d'aquesta polèmica per denunciar que els seus llogaters no li abonen el lloguer. A més, ha apuntat que estudia accions jurídiques per tot aquest assumpte, sense especificar contra qui les dirigirà.

També ha assenyalat que no és d'"esquerres ni de dretes" i que mai no ha compartit públicament les seves idees polítiques. "No ens podem dirigir a la incivilització en lloc de a la civilització", ha postil·lat.

De nou ha titllat de "mentida" les al·legacions dels seus llogaters i que ha donat suport a Podem, relativa a un presumpte deute amb Hisenda que fa que la renda vagi a parar a l'administració.

Crítiques de Podem

Aquest matí la coportaveu de Podem, María Teresa Pérez, ha carregat contra Tenorio per encoratjar un "fals discurs de l'okupació" i titllar de "morós" el cantant, que públicament ha denunciat que pateix una "inquiokupació" en un habitatge que va adquirir a seu dia per a la seva mare.

La dirigent del partit morat ha retret que Tenorio està "desprestigiant uns inquilins anònims" i que Podem "defensarà els inquilins que no tenen, com ell, un altaveu disposat per a la seva mentida".

"Ja està bé d'assenyalaments i d'encoratjar el discurs de l'extrema dreta", ha conclòs la també secretària d'Acció Institucional de Podem per reprendre Tenorio.