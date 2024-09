El projecte català WIVI Vision es classifica per a la final de la Impact Social Cup

Foto: Bucket Comunicació

El projecte WIVI Vision, de l'start-up catalana e-Health Technical Solutions, és un dels candidats a guanyar la Impact Social Cup, la primera gran competició d'emprenedoria, que se celebrarà el pròxim dissabte 21 de setembre a La Nave de Madrid. Aquesta iniciativa vol premiar el millor projecte d'impacte creat per emprenedors espanyols.

Des de Catalunya, e-Health Technical Solutions presentarà el seu projecte WIVI Vision, que avalua i entrena la visió de forma personalitzada amb videojocs clínics, i des de Màlaga arribarà Rooral, que posa en contacte pobles i treballadors nòmades, combatent la despoblació rural.

Nascudes a Madrid, la incubadora de start-ups Bridge for Billions explicarà com ajuda els emprenedors a llançar els seus negocis, Miogas com transformen residus orgànics en biogàs, i la solució Bcas com assisteix l'estudiant en el procés de cerca, aplicació, tramitació i cobrament de les beques.

Vinguda del País Basc coneixerem la lupa LUP que converteix el text en veu, i des de Múrcia a Secret Sound, la primera startup que gestiona l'accessibilitat de persones amb problemes d'audició i llenguatge a la indústria audiovisual.

El quadre completarà la start-up valenciana dels nutricionistes esportius d'Indya. En sortiran els quatre premiats que, a més de gran visibilitat i reconeixement, es repartiran els 100.000 euros del premi final.

Després de la semifinal, els fundadors de LUP, Bcas, Miogas, Bridge for billions, Rooral, Indya, Secret Sound i WIVI Vision defensaran les credencials davant un jurat icònic durant un emocionant esdeveniment ple d'increïbles sorpreses i un ambient emprenedor únic.

El jurat

Manu Marín, creat del certamen, formarà part del jurat juntament amb Vicent Rosso (BlaBlaCar i Consentio), Josep Coll (Red Points i RepScan) i Yaiza Canosa (GOI), i en què es mesuraran vuit impactants projectes procedents de sis regions espanyoles.