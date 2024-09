Descens de la qualitat de la democràcia: cau per vuitè any consecutiu

Foto: CanvaPro de Rotaru Virgiliu's i Element5 Digital

La qualitat de la democràcia al món ha tornat a caure per vuitè any consecutiu en un any carregat de cites electorals, una situació que ha permès analitzar l'estat dels drets i les llibertats de què gaudeixen els 3.000 milions de persones en més de 70 països i territoris que han acudit a les urnes a nivell global durant aquest període de temps.

Prop del 47 per cent dels països ha experimentat un clar descens dels índexs democràtics durant els últims cinc anys, fet que constata la tendència a la baixa en un retrocés que sembla consolidar-se i que situa Espanya al lloc 26 de les democràcies més plenes del món --dos punts per sota de l'any anterior--, segons reflecteix un informe de l'Institut Internacional per a la Democràcia i Assistència Electoral (IDEA Internacional), una organització intergovernamental amb seu a la capital de Suècia, Estocolm.

Les dades obtingudes apunten que un de cada tres països on s'han celebrat comicis aquest any han presentat una pèrdua de la qualitat democràtica , una qüestió que ha empitjorat notablement respecte a fa cinc anys. Entre els anys 2020 i 2024, un de cada cinc processos d'aquest tipus ha estat posat en dubte, per la qual cosa la votació i els processos de recompte han esdevingut objecte recurrent de dubtes i litigis.

Això suposa gairebé el 20% de les eleccions celebrades en aquest període de temps, un lapse en què candidats i partits electorals han rebutjat els resultats. "Les eleccions s'han decidit mitjançant reclamacions judicials en la mateixa proporció. En total, una de cada tres eleccions va ser objecte d'alguna manera de disputa, des de boicots fins a procediments legals", recull el document.

L'any 2023 s'ha convertit en el pitjor per a la credibilitat electoral a causa de l'augment de la “intimidació governamental, la interferència estrangera, la desinformació i l'ús indegut de la intel·ligència artificial a les campanyes electorals”.

A això se suma un descens del nombre de votants, ja que s'ha reduït del 65,2% el 2008 al 55,5% el 2023. Únicament un de cada quatre països ha aconseguit avançar en el seu desenvolupament democràtic, mentre que quatre de cada nou han empitjorat, inclosos aquells amb més exercici democràtic, especialment a Europa i Amèrica.

"Si bé s'han aconseguit avenços substancials en la millora de les condicions electorals, les disputes sobre la credibilitat de les eleccions es deuen principalment a irregularitats en el moment de la votació i el recompte de vots", alerta l'informe, que posa èmfasi en que aquests processos continuen sent "prometedors" com a "mecanisme per garantir el control popular sobre els qui prenen les decisions".

No obstant això, al llarg del 2023 la credibilitat d'aquests processos ha estat significativament menor a 39 països respecte a les dades recollides el 2018. Només quinze països han obtingut resultats superiors en els darrers cinc anys. És per això que l'organització ha descrit les creixents amenaces a la qualitat electoral com un "patró" que ha portat a una dramàtica caiguda de 10 punts durant els darrers quinze anys, però els efectes dels quals difereixen segons la regió.

"Aquesta relació entre la qualitat electoral (tant real com percebuda) i la transferència fluida de poder constitueix una arma de doble tall. D'una banda, les creixents pressions sobre les eleccions provinents de la desinformació i la polarització, entre altres variables, amplien el espai perquè els partits i candidats derrotats neguin o rebutgin els resultats", afirma el text.

D'altra banda, l'organització ha explicat que quan aquests resultats es qüestionen, "poden sorgir encara més dubtes sobre la validesa i fins i tot el valor de les eleccions democràtiques" en general. Tot i això, a mesura que aquest "superany electoral" avança, els comicis "continuen sent la millor oportunitat per posar fi a aquest retrocés democràtic i canviar el rumb a favor de la democràcia", ha puntualitzat abans de subratllar que es tracta d'un any "carregat d'incertesa", en què "el destí de la democràcia per a indeterminat".

Panorama regional

Tot i la contínua caiguda de la qualitat democràtica a nivell global, les eleccions celebrades a països com Brasil, França, Gàmbia, Guatemala, Índia, Polònia i Zàmbia, entre d'altres, "conserven una notable capacitat per sorprendre els experts i, a alguns casos, fins i tot enfortir la democràcia malgrat l?adversitat", indica l?informe.

En els darrers cinc anys, l'exercici democràtic a l'Àfrica s'ha mantingut en general estable, però ha registrat disminucions significatives a la zona del Sahel, en particular a Burkina Faso, afectat per un cop d'Estat. Almenys 21 països han experimentat aquesta caiguda en la credibilitat electoral, mentre que Burundi i Zàmbia han aconseguit millores notables.

A Àsia occidental, l'exercici democràtic està en gran mesura estancat, i més d'un terç dels països presenten un escàs exercici, especialment en qüestions de representació. A Europa, IDEA Internacional alerta d'un "descens generalitzat en aspectes democràtics", com l'estat de dret i les llibertats civils --malgrat els avenços a Europa central, en particular a països com Montenegro i Letònia--.

Les Amèriques manté majoritàriament l'estabilitat, però països com Guatemala, Perú, Canadà i Uruguai han experimentat declius a l'estat de dret i les llibertats civils, una situació que s'ha donat de forma més suau a la zona d'Àsia-Pacífic, on s'han registrat "descensos menors" i "millores importants" a Fiji, Maldives i Tailàndia.

A la cua, no obstant, es troben països i territoris com l'Afganistan, Birmània, el Sudan del Sud, el Sudan, Síria, els Emirats Àrabs Units, el Iemen i els Territoris Palestins Ocupats, entre d'altres. Els països que han constatat una caiguda més gran a la llista són Níger, Gabon, Sierra Leone, Madagascar i Tunísia.