Funcionaris de presons catalanes aplaudeixen la prohibició que els presos perillosos treballin a les cuines

La presó de Mas d'Enric del Catllar. Foto: Generalitat de Catalunya

La conselleria de Justícia de la Generalitat ho ha confirmat: els presos que tinguin condemnes per delictes extremadament greus no podran treballar a les cuines ni als tallers dels centres penitenciaris de Catalunya on tinguin al seu abast objectes perillosos.

Això arriba poc després que sindicats com la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) reclamés que s'apliqués aquesta mesura; l'última vegada havia estat a principis d'aquest mes, ja amb Salvador Illa a la Generalitat, perquè fes un "canvi en la política penitenciària" i millorés les mesures de seguretat a les presons.

El conseller Ramon Espadaler ha assenyalat recentment que s'han revisat les normatives que regulen l'accés dels reclusos a treballs dins dels recintes penitenciaris per incloure una nova mesura que prohibeix els presos amb delictes de sang, tant condemnats com a presó preventiva, treballar a les cuines.

Espadaler ha qualificat la mesura com una "qüestió de sentit comú", argumentant que és "difícil d'entendre" que algú amb antecedents de violència, de vegades usant armes blanques, amb resultats fatals o lesions greus, pugui fer servir eines com ganivets.

Alhora, ha volgut deixar clar que el nou protocol de les presons de Catalunya, que ja està en vigor, cerca un "equilibri" entre la seguretat dels centres i el propòsit de reintegració social dels presos.

CSIF: "S'ajusta a la lògica"

Alberto Gómez, responsable de presons de CSIF, explica a CatalunyaPress que el sindicat celebra la decisió. "S'ajusta a la lògica que es limiti l'accés de presos perillosos a aquest tipus d'espais de les presons, i no se'n vulnera cap dels drets", apunta.

D'altra banda, el sindicat també ha valorat el canvi al capdavant de la secretària de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Amb el canvi a la Generalitat, Amand Calderó ha deixat pas a Elena Pérez.

"La seva última etapa (de Calderó) ha estat nefasta, amb moltes decisions polititzades que no vam entendre. Hauria d'haver deixat pas o ser acomiadat després de l'assassinat de Núria (a Mas d'Enric), però no va passar", detalla Gómez.

Precisament aquest dimarts 17 de setembre, CSIF ha tingut la “primera presa de contacte” amb Pérez; en aquest sentit, Gómez apunta que "ha començat a proposar coses que no són continuistes", cosa que "ens agrada" i garanteix que li donaran els 100 dies de cortesia d'inici a qualsevol càrrec. "Que vulgui fer canvis ja és positiu", conclou.