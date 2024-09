Activada l'alerta per inundacions a les comarques del litoral sud català

Foto: EuropaPress i CanvaPro d'Art illustration's Images

Protecció Civil ha activat aquest dimarts al migdia l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió d'inundacions a les comarques del litoral sud per l'episodi de precipitacions previst a partir d'aquesta tarda i dimecres.

En un comunicat, han explicat que s'han demanat als municipis afectats per la previsió amb més risc el tancament dels accessos a les zones inundables.

A més, s'ha informat els gestors d'infraestructures --carreteres i vies ferroviàries-- de les possibles afectacions.

D'acord amb les previsions meteorològiques rebudes del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), a partir d'aquest dimarts a la tarda i fins dimecres es pot superar el llindar d'intensitat de pluja de 40 l/m2 en 30 minuts al litoral i prelitoral sud i centre, especialment a les comarques del Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre i en menor probabilitat a la tarda a les comarques del Berguedà, Lluçanès i Solsonès.

Les precipitacions es desplaçaran per tot el litoral de la meitat sud i el centre de Catalunya i eventualment podran arribar fins a la part nord del Maresme.

Reunió comitè tècnic

Aquest dimarts s'ha reunit el Comitè Tècnic del Pla Inuncat amb tots els cossos d'emergències i organismes, i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha dit que no preveu afectacions les properes 24-48 hores als rius principals.

En canvi, al riu Francolí i altres més al sud incrementaran la vigilància, ja que són "conques curtes i amb molt pendent que tenen una reacció ràpida".

Per la seva banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) intensificarà la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes sobtades i inundacions als barrancs de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

A més, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha informat que no preveuen incidències als cabals dels rius que gestionen.