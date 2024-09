Catalunya es converteix a la CCAA amb més dones en situació de prostitució

Foto: EuropaPress i CanvaPro

Un total de 114.576 dones a Espanya estan en situació de prostitució i 92.496 podrien estar en risc de tràfic, segons ha avançat aquest dimarts la ministra d'Igualtat, Ana Redondo. Així ho ha explicat la ministra a la roda posterior al Consell de Ministres, amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Trànsit de Dones, Nenes i Nens, que se celebra aquest 23 de setembre.

Segons ha exposat Redondo, les dades es desprenen d'un primer avenç d'un macroestudi sobre tràfic i explotació sexual a Espanya. En aquest sentit, ha afegit que s'han analitzat 645.000 anuncis de prostitució o de cites. Així mateix, ha recalcat que hi ha més de 114.500 dones que es troben en situació de prostitució i que aquesta xifra suposa un 0,56% del nombre total de dones més grans a Espanya.

Respecte a les més de 92.000 que podrien estar en risc de tracta, la ministra ha apuntat que a l'estudi s'han avaluat alguns elements utilitzats com la novetat, la disponibilitat, el tret de personalitat, les fotos que s'incorporen als anuncis o els serveis que es presten i que es publiciten.

En aquest sentit, ha afegit que 9.000 estarien en risc alt si fossin tractades amb fins d'explotació sexual perquè en aquests casos s'avaluen dos, tres o més criteris que coincideixen. Per edats, l'estudi reflecteix que el 28% de les dones que estan en situació de prostitució tenen entre 18 i 24 anys; de 25 a 36 anys el 32%; de 37 a 45 anys, el 7% i de 46 a 55 anys, un 1,6%. A més, l'estudi assenyala que el 31% dels anuncis no reflecteixen l'edat.

Pel que fa a la procedència, el 51% són llatines, el 16% europees i del 29% no se'n tenen dades fiables. Si es té en compte la nacionalitat , Colòmbia està al capdavant amb el 28%; seguit d'Espanya amb un 13% o el Brasil i Veneçuela amb un 5%. Aquest avenç de l'estudi també assenyala les comunitats autònomes amb la taxa més elevada de dones en situació de prostitució per cada 10.000 dones grans. Balears és la comunitat al capdavant amb 121 dones per cada 10.000; el segueix Catalunya amb 103, València amb 73 i Cantàbria també amb 73. La mitjana a Espanya és de 56 dones en situació de prostitució per cada 10.000 dones més grans.

Catalunya, amb més dones en situació de prostitució

En números absoluts Catalunya, amb 34.759 dones, encapçala les comunitats amb més dones en situació de prostitució, seguida de Madrid amb 20.549, València amb 16.314 i Andalusia amb 9.026 dones. La ministra ha destacat que és un estudi pioner a Europa que per primera vegada ofereix una aproximació quantitativa a la situació de tràfic, explotació sexual i prostitució de dones a Espanya el 2023.

L'estudi complet es donarà a conèixer al mes d'octubre. Per a Ana Redondo aquest treball contribueix al coneixement del sistema prostitucional al nostre país, i servirà per dissenyar polítiques públiques tendents a eradicar aquesta esclavitud que continua existint en ple segle XXI.

"Del que no se'n parla no existeix. És necessari, per tant, tenir una xifra aproximada d'una població oculta i de difícil accés com són les dones i nenes víctimes de tràfic, explotació sexual i prostitució, per poder conèixer la magnitud del problema i, en conseqüència, abordar-ho des de les polítiques públiques”, ha destacat Redondo.

La titular de la cartera d'Igualtat també ha volgut destacar que l'estudi ajuda a conèixer la magnitud de les organitzacions que abusen i tracten les dones, ja que "a través d'un mateix número de telèfon s'anuncien fins a 363 dones diferents". Redondo ha insistit que es tracta d'una realitat que cal “combatre amb tots els mecanismes”. "La prostitució i el tràfic són manifestacions violentes i cruels de la desigualtat", ha subratllat.

Declaració institucional del Govern

D'altra banda, el Govern ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Trànsit de Dones, Nenes i Infants. Així, la declaració qualifica el tràfic com "l'esclavitud moderna" i afegeix que utilitza les persones més vulnerables "com a simple mercaderia, violant de forma flagrant els drets humans".

El text recorda que, a Espanya, segons el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, el 97,6% de les víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual són dones i nenes. Aquestes dades denuncia que reflecteixen que el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual té una "innegable dimensió de gènere".

D'altra banda, la declaració institucional fa referència als impactes de la tecnologia digital en el tràfic de persones. "Les noves tecnologies proporcionen mitjans innovadors per prevenir i abordar el fenomen del tràfic, però també per a la captació i el control de les víctimes. A més, les onades migratòries i el desplaçament forçat de persones pels conflictes armats són un brou de cultiu per a el tràfic de persones, cosa que exigeix el màxim compromís i coordinació internacional", conclou.