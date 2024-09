VÍDEO: La Sagrada Família, a l'abast d'una cinquantena de persones cegues gràcies a l'ONCE

La Sagrada Família també ha treballat en la millora de la sala central del museu ‘Inspiració en la Natura’. Foto: CatalunyaPress

Les persones cegues de l’ONCE Catalunya han estat les primeres en gaudir de l’escala de detall d’aquestes maquetes tàctils de les sis torres de la Sagrada Familia.

Torre de l’Evangelista Mateu, amb l’àngel (color i textura realista)

Torre de l’Evangelista Marc, amb el lleó (color i textura realista)

Torre de l’Evangelista Lluc, amb el bou (amb color i textura realista)

Torre de l’Evangelista Joan, amb el l’àguila (color i textura realista)

Torre de Jesucrist, amb la creu de 4 braços (sense color, per no ser encara acabada)

Torre de la Mare de Déu, amb l’estel del matí i la corona de reina (maqueta ja inaugurada el 2023).

A més, aquest any, la Sagrada Família també ha treballat en la millora de la sala central del museu ‘Inspiració en la Natura’ amb la incorporació de tres elements tàctils que complementen aquells tres elements naturals autèntics, no aptes per al tacte, que són protegits dins de vitrines transparents (la vitrina amb cristalls minerals, pirites en formacions cúbiques; la maqueta de la caiguda helicoïdal d’una fulla; i la branca de baladre). Amb aquesta acció s’ha aconseguit que la sala pugui considerar-se 100% tàctil i accessible.

Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya; María de la Sierra López, vicepresidenta del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya; Dolors Luna, cap de Departament de Serveis Socials per a Persones Afiliades; i Laura Coca, Cap de la Unitat de Promoció Socio-Cultural, Artística i Esportiva, han assistit a la presentació.

Per part de la Basílica de la Sagrada Família han participat Esteve Camps, President Delegat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família; Núria Vendrell, membre del Patronat de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família; Xavier Martínez, Director General de la Basílica de la Sagrada Família; Marta Otzet, Directora de Cultura i Acció Socio-Educativa de la Basílica de la Sagrada Família, i altres membres del Comitè de Direcció de la Basílica de la Sagrada Família.

Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya

Les activitats de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya tenen una finalitat múltiple: compartir les capacitats i habilitats de les persones amb discapacitat visual; amplificar la necessitat de disposar d'entorns, béns i productes accessibles i inclusius; visibilitzar la importància de la igualtat d'oportunitats de totes les persones, i potenciar els valors de la il·lusió, la solidaritat i la sort com a tresors que compartim cada dia amb la societat. I, especialment, sensibilitzar la ciutadania donant-li l’opció de posar-se en la pell d’una persona cega.

Les maquetes de les sis torres de la Sagrada Família. Foto: CatalunyaPress

“Compartim amb tothom el nostre espai, la casa de la Il·lusió de l’ONCE de cada ciutat, per visibilitzar el nostre dia a dia. I agraïm a la ciutadania la solidaritat per fer-nos costat amb la nostra loteria social, responsable i segura, que ens permet donar serveis socials personalitzats a més de 10.000 afiliats i afiliades de tot Catalunya. Us convidem a visitar-nos i sumar esforços per fer una societat més inclusiva, igualitària i humana” apunta Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya.

Els 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya (Barcelona, Badalona, El Prat de Llobregat, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilanova i La Geltrú, Girona, Blanes, Figueres, Lleida, Reus i Tarragona) acolliran del 14 al 21 de setembre de 2024 el programa d'activitats de La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, que culminarà amb la celebració del Dia de la Gran Família de Grup Social ONCE a Catalunya, diumenge 22 de setembre, a Montserrat, coincidint amb la commemoració del Mil·lenari de la seva creació.