Nacho Cano denuncia per xantatge la becària de Malinche que el va denunciar

Nacho Cano ha denunciat per "amenaces condicionals" i revelació de secrets Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becària de Malinche que prèviament va denunciar l'artista per vulnerar els drets dels treballadors. El músic ha presentat com a proves del "xantatge" els missatges enviats a través de Whatsapps des del telèfon de la becària a la responsable de producció musical de Malinche i en què li reclamava el pagament de 6.000 euros, una carta de recomanació i l'estada en un hotel per no denunciar-lo.

Segons recull la denúncia, el representant legal del músic considera que Lesly Gudalupe Ochoa Flores "va intentar fer xantatge" a Nacho Cano "perquè atengués les seves peticions o en cas contrari sortiria molt perjudicat tant ell com la resta dels seus 17 becaris mexicans ".

Sobre les actuacions dutes a terme per la denunciada davant la policia, la Fiscalia de Madrid i els mitjans de comunicació, l'advocat de Nacho Cano exposa a la denúncia com, arran de no atendre el seu defensat al "xantatge" comença "l'execució de una campanya d'atac, desprestigi i assetjament contra Cano i la direcció de Malinche

Pel que fa al delicte de descobriment i revelació de secrets, l'advocat de Cano recorda els documents que va signar la denunciada el 3 de desembre del 2023 per a la cessió de drets, autorització de drets d'imatge i un "acord de confidencialitat de manera indefinida".

"Es fa constar i així se signa que la denunciada era plenament coneixedora que l'incompliment d'aquest acord dóna lloc a un delicte de descobriment i revelació de secrets", recull la denúncia en què s'anuncia, així mateix, la presentació d'una prova pericial "comptable" a fi d'acreditar els danys i perjudicis ocasionats per la denunciada "no només Nacho Cano, el musical Malinche i els 17 becaris que van patir a conseqüència de l'actuació de la seva excompanya".

A la denúncia, la defensa de Cano explica com Lesly Ochoa, que va ser seleccionada a Mèxic per treballar al musical Malinche, "no va aconseguir adaptar-se al programa i va provocar nombrosos enfrontaments amb els seus companys, fent que la convivència resultés insuportable".

Entre les condicions del projecte de beca, sempre segons el denunciant, s'establia que cada tres mesos des de l'arribada a Madrid, la direcció tenia la facultat de poder convidar els estudiants a abandonar la beca per no complir amb els objectius de "companyerisme, actitud i entrega". Si no s'aconseguien "haurien de tornar a Mèxic".

Segons recull la denúncia, Ochoa no va ser "l'única convidada" a abandonar la beca perquè "no arribaven al nivell tècnic exigit", sinó que hi va haver un segon estudiant, als quals la direcció "va abonar les despeses perquè tornessin a Mèxic".

Però Ochoa "es va negar a abandonar Espanya, va perdre el bitllet de tornada ia partir d'aquell moment comença una operació perfectament orquestrada per extorsionar i fer xantatge a Nacho Cano", recull la denúncia.