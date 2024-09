Europa exigeix ampliar la prohibició de fumar a terrasses, piscines, parcs i parades d'autobús

Arxiu - Una persona fumant a una terrassa. A 12 de març de 2024, a Sevilla (Andalusia, Espanya). La consellera de Salut i Consum, Catalina García, espera que a la propera reunió aquest dijous de la Comissió de Salut Pública es debatin les mesures

La Comissió Europea ha demanat aquest dimarts als governs europeus ampliar la prohibició de fumar a determinades zones a l'aire lliure on els no fumadors estiguin especialment exposats, com ara les terrasses de bars i restaurants, parcs infantils i piscines o parades d'autobús; alhora que ha advocat per aplicar aquest veto també als productes emergents com la cigarreta electrònica, continguin nicotina o no.

"En una Unió Europea de la Salut, tenim el deure de protegir els nostres ciutadans, en particular els nens i els joves, contra l'exposició al fum ia les emissions nocives", ha avisat la comissària de Salut, Stella Kyriakides, en un comunicat en què també ha posat en valor el compromís comú d'aconseguir una "generació sense tabac" a l'horitzó del 2040.

La recomanació no és vinculant perquè els Estats membres tenen la competència exclusiva sobre les polítiques sanitàries, però Brussel·les els anima a traslladar aquest objectiu a les seves estratègies nacionals "tenint en compte les seves circumstàncies i necessitats" particulars.

A la descripció dels llocs on els serveis comunitari veuen necessàries "mesures de protecció eficaç contra l'exposició al fum de segona mà i als aerosols" destaquen les zones recreatives a l'aire lliure, especialment si són àrees on els nens estiguin sovint presents , com són els parcs públics infantils, parcs d'atraccions, piscines i zoològics.

Així mateix, Brussel·les apunta com a llocs on actuar àrees a l'aire lliure o semicobertes a prop d'establiments, en referència a balcons, terrats, porxos o patis i també a "restaurants, bars, cafeteries i altres espais de locals similars". Les àrees semiobertes per al transport públic, com ara parades d'autobús, tramvies, trens i aeroports també queden assenyalades.

A més, l'Executiu comunitari es compromet a oferir suport financer per posar en pràctica les recomanacions per reforçar les zones lliures de fums, inclòs des de les partides de 16 milions d'euros que les arques comunitàries reserven per a programes de salut i els 80 milions del programa Horitzó per avançar en el control del tabac i nicotina.

L'equip comunitari esbossa altres iniciàtiques per donar suport als Estats membre en el desenvolupament de mesures de prevenció per protegir millor els nens i els joves, inclosos els vincles entre salut física i mental, el desenvolupament dels quals quedarà pendent de la nova Comissió Europea que es configurarà aquest tardor.

Segons dades de l'Executiu comunitari, unes 700.000 persones perden la vida cada any a països de la Unió Europea a causa de malalties vinculades al consum de tabac, incloses "desenes de milers" el consum de les quals és indirecte pel fum aliè.