VÍDEO | Així han donat la volta a la truita més gran del món

Foto: Concello de Melide

Aquest diumenge 15 de setembre la Melide va ser la paella d'Espanya. No, no era per la calor -que també-, sinó perquè, literalment, no hi havia paella en tota la pell de toro que pogués competir amb la de Melide, amb un diàmetre sense parell i llesta per donar menjar a tot el municipi amb el repte d'aconseguir la truita de patata i ou campero més gran de la història . Aquesta truita de rècord va ser plantejada a la localitat gallega i l'objectiu es va complir per alegria dels milers de curiosos que, amb la forquilla a la mà, esperaven assolir aquesta fita i clavar-li la dent a un plat de llegenda.

Així ha estat el moment on li han capgirat:

