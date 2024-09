Catalunya tindrà un grup interdisciplinari per millorar l'eficàcia dels jutjats

Foto: EuropaPress

La Conselleria dInterior i Seguretat Pública i la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat crearan un grup interdisciplinari per millorar la capacitat de resposta dels jutjats.

Ho ha explicat en la compareixença a la comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, on ha exposat la feina i els objectius que vol dur a terme al capdavant del departament.

Parlon ha expressat que hi ha una "falta de mitjans i de celeritat per donar resposta", i ha assegurat que la ciutadania té sensació d'impunitat respecte als detinguts, sobretot pel que fa als lladres multireincidents.

Pitjors dades



Parlón ha dit que vol revertir la corba delinqüencial, ja que, segons ella, “les dades han empitjorat i això no es pot negar, és una realitat”.

"Revertir la corba de delinqüència implica disposar de mitjans més formats, amb més capacitat d'operatius conjunts i amb més intel·ligència policial. És molt important treballar de manera íntegra", ha dit.

A més, ha estès la mà als grups parlamentaris per treballar amb ells per incorporar "les propostes que considerin que són vitals", i ha dit textualment que si no hi ha seguretat i la ciutadania no se sent segura, per molts recursos que disposin i puguin desplegar tindran un problema deficàcia.