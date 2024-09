Tupperware, a punt de la fallida: adeu a la icònica empresa de recipients per menjar

Un dels envasos de la marca nord-americana. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Borsa de Nova York ha suspès la cotització de Tupperware després que les seves accions es desplomessin més d'un 57% i després dels rumors que la companyia s'estava preparant per declarar-se en fallida aquesta mateixa setmana.

Segons fonts coneixedores dels plans consultades per Bloomberg, Tupperware està planejant entrar en protecció judicial després d'haver incomplert els termes del seu deute i després de reclutar assessors legals i financers.

Els preparatius per a la fallida es produeixen després de negociacions prolongades entre Tupperware i els seus prestadors sobre com gestionar més de 700 milions de dòlars (gairebé 630 milions d'euros) de deute. Tot i això, els plans no són definitius i podrien canviar.

Els prestadors van acordar aquest any donar-li un respir en les condicions del préstec, però l'empresa s'ha continuat deteriorant durant tot aquest temps.

Fa anys que Tupperware adverteix de dubtes sobre la seva capacitat per mantenir-se en el negoci. Al juny va planificar el tancament de la seva única fàbrica als Estats Units i l'acomiadament de gairebé 150 treballadors.

L'any passat, va substituir el conseller delegat, Miguel Fernández, i diversos membres del consell d'administració com a part d'un esforç per fer un gir a l'empresa, i va nomenar Laurie Ann Goldman nova consellera delegada.

La història de la companyia

Tupperware és una empresa que es va fer famosa per la producció de contenidors de plàstic dissenyats principalment per emmagatzemar aliments. La seva història està intrínsecament lligada al seu fundador, Earl Tupper, que va ser el creador dels productes originals i de la filosofia de venda única que va caracteritzar la companyia.

Tupper, enginyer químic, va fundar l'empresa el 1946 als Estats Units. Va desenvolupar un tipus de plàstic lleuger i flexible que va ser revolucionari en aquell moment. Aquests contenidors tenien una característica especial: un tancament hermètic que preservava els aliments de manera més eficient, inspirant-se en el disseny de les tapes de les llaunes de pintura.

Els productes Tupperware no van tenir èxit immediat a les botigues tradicionals. El tancament hermètic era nou però difícil d'entendre sense una demostració. Per això, l'empresa va començar a vendre els productes de manera directa als consumidors a través de les "festes Tupperware", un model de vendes on amfitriones demostraven l'ús dels productes en reunions socials a casa

Un factor clau en l'èxit de Tupperware va ser Brownie Wise, que va perfeccionar el concepte de les festes Tupperware. Wise es va unir a l'empresa el 1951 i va promoure un sistema de venda directa basat en amfitriones independents que organitzaven reunions socials per mostrar els productes. Sota el seu lideratge, la companyia va créixer ràpidament.

Durant les dècades següents, Tupperware va expandir la seva presència a nivell internacional, convertint-se en una marca global. A més dels icònics contenidors de plàstic, l'empresa va diversificar la seva gamma de productes, incloent utensilis de cuina, recipients i solucions per a la llar.