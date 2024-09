CIS: La immigració, primer problema per als espanyols

Foto: EuropaPress

La immigració s'ha col·locat com a primer problema nacional segons el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de setembre, en què s'anota el doble de mencions que al juliol, passant del 16,9% al 30,4%, cosa que la col·loca per davant dels problemes polítics i de l'atur, i en uns registres que no es veien des del 2007, després de la coneguda com a 'crisi de les piragües'.

Segons aquest estudi, presentat aquest dimecres i basat en 4.027 entrevistes realitzades els sis primers dies del mes, el segon problema d'Espanya són els d'índole política, amb un 20,6% similar al de l'enquesta anterior, mentre que la tercera plaça l'ocupa l'atur, que cau sis punts i es queda al 20,1%.

L' increment de la preocupació per la immigració arriba amb la crisi migratòria agreujada durant l' estiu i la manca d' acord entre el Govern i el PP per repartir els menors migrants que estan arribant a les Canàries . El CIS arrenca el qüestionari amb una sèrie de preguntes específiques sobre la immigració i les desigualtats al món, i després demana a les persones entrevistades que anomenin els que considera els tres principals problemes del país.

Ajudar els països pobres

Així, el 96,6% considera que hi ha "moltes desigualtats" entre els països pobres i els rics, el 54% creu que aquestes són ara més grans que fa tres dècades i el 77,8% es confessa molt o força preocupat per aquesta situació . A més, el 87,3% assumeix que aquestes desigualtats són una de les causes que expliquen l'augment de la immigració a Espanya i el 72,2% és partidari que es facin "més esforços per ajudar a desenvolupar-se als països més pobres" , davant del 21,8% que es mostra en contra de treballar en aquesta línia.

Amb aquest panorama, les mencions a la immigració arriben al 30,4%, davant del 16,9% del juliol, quan es va situar com a quart problema del país. Fa un any tot just recaptava un 5,7% i ara torna als nivells que va registrar el 2007, però encara està lluny del seu rècord, el 59,2% del setembre del 2006, quan va esclatar aquella 'crisi de les piragües' durant el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero.

Immigració, principal problema també per als socialistes

Si desglossem la preocupació dels espanyols en funció del que va votar a les últimes eleccions generals del 23 de juliol de l'any passat. La immigració se situa com el principal problema per a Espanya, segons el CIS, no només per als votants de Coalició Canària (83,7%), Vox (58,4%), PNB (38,8%), PP (36, 6), Junts (34,1) o UPN (33,33). Sinó també per als votants socialistes, amb un 23,7%. Mentre que per als socis habituals del PSOE, situen altres qüestions com ara el principal problema per als seus votants.

En el cas de Sumar, l'habitatge (33,8%), per als d'ERC els problemes polítics (27,2%) o les desigualtats per als fidels de Bildu amb un 29,5%. 6%) i l'atur (20,1%), la quarta plaça de la taula general és per a la crisi econòmica amb el mateix 19,8% del juliol. El segueixen la categoria "desigualtats, inclosa la de gènere, les diferències de classes i la pobresa", que passa de la novena a la cinquena posició en pujar gairebé set punts, fins al 16,1%, i l'habitatge que augmenta prop de dos punts i es col·loca amb un 15,4%.

La qualitat de l'ocupació (13,7%), el mal comportament dels polítics (12,2%), el Govern i els partits (10,4%) i la sanitat (9,6%) completen el top ten de preocupacions nacionals.

Problemes personals

Els assumptes que més preocupen personalment les persones a qui ha consultat el CIS són, per aquest ordre, la crisi econòmica (30,2%), la sanitat (17,1%), els problemes relacionats amb la qualitat de l'ocupació ( 16,5%), la vivenda (15,3%), la immigració (13,7) i l'atur (11,7%).

Pel que fa a la situació econòmica d'Espanya, un 53,2% la considera "dolenta o molt dolenta" (dos punts menys que al juliol), mentre que un 35,2%, similar al del baròmetre anterior, la jutja "bona o molt bona" ". El 65% sosté que la seva situació financera personal és "bona o molt bona", igual que al juliol, davant del 23,1% que la qualifica com a "dolenta o molt dolenta", un percentatge lleugerament superior al d'abans de l'estiu.