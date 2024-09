Creen una polsera per controlar els quilos de fruita que recull cada treballador al camp

Segons el diari Segre, l'empresa RawData, liderada per Albert Duaigües de Juncosa (Lleida), ha desenvolupat un innovador sistema per optimitzar la productivitat al sector agrari. Aquest sistema permet registrar els quilos de fruita recol·lectats per cada treballador mitjançant una polsera NFC. Cada vegada que un operari descarrega una galleda de fruita al palet, acosta la polsera a un dispositiu mòbil que comptabilitza la quantitat de quilos. Al final de la jornada, els empresaris poden identificar els treballadors més productius i recompensar-los econòmicament.

Duaigües assegura que aquest mètode ha incrementat la producció entre un 20% i un 30%, sense la necessitat de comptar amb connexió a internet, i que ja ha estat implementat a més de 15 empreses de Lleida, altres regions de Catalunya, així com a València i Múrcia.

RawData és una de les 70 empreses que participaran a la primera edició d' AgriFood Next , un esdeveniment que se celebrarà el 26 de setembre en el marc de la Fira de Sant Miquel, amb l'objectiu de promoure la innovació al sector agroalimentari. Aquesta iniciativa, organitzada per Link Up en col·laboració amb Fira de Lleida, té com a finalitat crear un ecosistema sòlid que impulsi el desenvolupament tecnològic i empresarial al territori. Jordi Bernat, de Link Up, va destacar la importància de fomentar connexions entre startups, empreses i inversors. Oriol Oró, director de Fira de Lleida, va subratllar que l'esdeveniment està alineat amb l'estratègia de donar suport a la innovació i l'emprenedoria.

A més de conferències i debats, AgriFood Next oferirà oportunitats de networking a un After Party a LoCowork, amb l'assistència de més de 150 professionals del sector.

En un altre context, ahir va començar al Parc Agrobiotech la segona edició d' Emprèn BIO 4.0 , un programa destinat a preaccelerar startups de base tecnològica en bioeconomia. Liderat per la Paeria, Eurecat, CEEILleida i la Universitat de Lleida, el programa ofereix 101 hores de formació i mentoria personalitzada per impulsar projectes en aquest camp.

Aquest innovador ecosistema demostra com les tecnologies avançades estan transformant la productivitat i l'eficiència en el sector agroalimentari.