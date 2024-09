La NASA emet alerta per un asteroide de la mida d'un estadi que s'acosta ràpidament a la Terra

Fotomuntatge d'un asteroide caient contra la Terra - Canva Pro - Hayri Er de Getty Images Signature

Estem a punt d'acabar com els dinosaures? El Laboratori de Propulsió a Raig de la NASA ha emès una advertència sobre un asteroide monstruós que s'espera que passi a prop de la Terra dimarts a la nit.

La roca espacial celestial, anomenada 2024 ON, fa gairebé 290 metres de diàmetre, aproximadament la mida d'un estadi de futbol.

L'entitat està sent monitoritzada pel Projecte del Telescopi Virtual, que va capturar l'asteroide "potencialment perillós" el 9 de setembre viatjant a gairebé 40.000 quilòmetres per hora, va informar The Independent.

Tot i la intimidant velocitat i mida del 2024 On, s'espera que passi a unes 98.000 quilòmetres de la Terra, o 2,6 vegades més lluny que la distància mitjana de la Lluna.

Per tant, no es creu que la roca còsmica representi una amenaça.

Això no obstant, si es desvia de la seva trajectòria actual, això podria tenir conseqüències importants.

La roca intergalàctica va passar per primera vegada a prop de la Terra el 2013, i no s'espera que torni fins a l'any 2035.

L'asteroide 2024 On és un dels cinc asteroides que es van observar passant a prop nostre darrerament.

L'objecte més proper va passar ahir a 524 quilòmetres del nostre planeta, “una distància segura”, segons l'ambaixadora del Sistema Solar de la NASA, Brenda Culbertson.

Aquestes pedres interestel·lars són asteroides propers a la Terra (NEO), que la NASA defineix com aquells de més de 140 metres diàmetre i amb òrbites que els situen a 7,4 milions de quilòmetres de l'òrbita de la Terra al voltant del Sol.