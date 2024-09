La Copa Amèrica més sostenible

Aigües de Barcelona ha instal·lat més de 30 fonts d’aigua en diferents espais del torneig. Foto: Aigües de Barcelona

Aigües de Barcelona contribueix a la sostenibilitat de la 37a Copa Amèrica de Barcelona amb diverses solucions circulars que redueixen la petjada ecològica de la competició nàutica per excel·lència

Organitzar esdeveniments de referència mundial i alhora fer que siguin responsables amb el medi ambient no només és possible, sinó que és una realitat, com ho demostra la Louis Vuitton 37th America’s Cup, la competició de vela més rellevant del món, que Barcelona acull fins octubre.

Aigües de Barcelona contribueix a la sostenibilitat d’aquesta competició reduint la seva petjada hídrica gràcies a l’aportació d’aigua regenerada per a la neteja de vaixells. En la mateixa línia, la companyia ha instal·lat múltiples punts d’aigua per facilitar als assistents l’accés a l’aigua potable i reduir la generació de residus. A més, la companyia ha posat a disposició de la Louis Vuitton 37th America’s Cup la planta depuradora del Besòs, com ubicació per a una instal·lació climàtica que té com a objectiu facilitar, tant a l’organització com al públic en general, informació meteorològica en temps real durant el desenvolupament de la competició.

L’aigua regenerada, la clau per a la sostenibilitat de la 37a Copa Amèrica de Barcelona

Aigües de Barcelona aporta aigua regenerada per a la neteja de vaixells de la competició. Foto: Aigües de Barcelona

Més de 35 embarcacions, incloses les de l’Emirates Team New Zealand, les embarcacions de la competició juvenil i femenina i també la flota de l’organització, utilitzen aigua regenerada, aportada per Aigües de Barcelona, per a la neteja i el manteniment dels vaixells; una actuació del Pla estratègic de sostenibilitat de la Louis Vuitton 37th America’s Cup que permetrà reduir pràcticament el 100% de la petjada hídrica de la neteja d’aquestes embarcacions.

L’aigua regenerada és aigua residual depurada que se sotmet a un tractament addicional que en permet la reutilització per a múltiples usos com, per exemple, netejar carrers o regar, seguint així un model d’economia circular. L’aigua regenerada es produeix i s’utilitza al lloc on hi ha la demanda i té un cost energètic baix, inferior en tot cas a l’aigua provinent d’altres fonts alternatives com són les plantes dessalinitzadores.

Aquest reaprofitament d’un recurs escàs com és l’aigua al nostre país permet reduir la dependència de la pluja, així com disminuir l’extracció d’aigua dels rius i aqüífers. L’any passat, Aigües de Barcelona va regenerar gairebé 58 hectòmetres cúbics d’aigua residual depurada, una xifra que equival al consum anual d’un milió i mig de persones.

Punts d’aigua i càlcul de la petjada hídrica i de carboni

Un altre dels objectius de la competició és la reducció de residus. D’acord amb aquest compromís, Aigües de Barcelona ha instal·lat més de 30 fonts d’aigua en diferents espais del torneig com el Race Village, la plaça del Mar i la platja del Bogatell.

La companyia contribuirà també al Pla estratègic de sostenibilitat de la 37a Copa Amèrica a través del càlcul de la petjada de carboni i de la petjada hídrica de l’esdeveniment.

Aquesta estreta col·laboració d’Aigües de Barcelona amb la Copa Amèrica és un exemple més del seu compromís amb la sostenibilitat dels grans esdeveniments a Barcelona i en totes les seves activitats, contribuint així a aconseguir un futur més sostenible.