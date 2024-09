A Barcelona només hi ha 35 pisos amb més de 50 m2 que es puguin llogar per mil euros o menys

Resultats d'Idealista en cercar un pis amb més de 50 metres quadrats i que valgui menys de 1000 euros

La situació del lloguer a Barcelona continua empitjorant, i aquest dimecres, 18 d'agost, la realitat s'ha fet més evident amb les darreres dades del portal Idealista. Segons la cerca realitzada avui, a tota la ciutat amb prou feines hi ha 35 pisos de més de 50 m² disponibles per llogar per menys de 1.000 euros al mes . Aquesta dada no només subratlla la crisi de vivenda a la ciutat, sinó que també planteja un desafiament insuperable per a moltes famílies que busquen accedir a un lloguer assequible a una de les capitals més cares d'Europa.

Lloguers desorbitats i manca de solucions

El mercat immobiliari de Barcelona ha estat objecte de controvèrsia durant anys a causa del continu augment dels preus dels lloguers. La manca d'habitatges assequibles per a famílies i persones amb ingressos mitjans i baixos està empenyent molts ciutadans a situacions insostenibles. A més, la pressió per l'alta demanda i la limitada oferta agreuja una situació ja complexa.

El panorama s'ha tornat encara més difícil després de la decisió del partit Junts , que aquest dimecres va votar en contra de la regulació dels lloguers de temporada al Congrés, alineant-se amb els vots de PP, Vox i PNB . Segons el Sindicat de Llogateres , aquesta acció representa un incompliment de la promesa d'abstenir-se, cosa que hauria permès avançar en la tramitació de la llei.

Crítiques al canvi de postura de Junts

El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès , ha criticat durament la decisió de Junts, acusant el partit d'haver cedit davant les pressions de la patronal immobiliària , a qui considera que representen. "Havien promès una abstenció que hagués permès aquesta tramitació ia darrera hora van canviar el vot", ha afirmat Aragonès.

La votació en contra impedeix obrir un debat sobre la regulació dels lloguers de temporada , un tema que afecta greument la ciutat de Barcelona i altres grans urbs. Aquest tipus de lloguers han esdevingut un buit legal que, segons el sindicat, permet l'abús del mercat i l'especulació immobiliària.

La necessitat d'un consens

Aragonès ha subratllat que encara hi havia la possibilitat de modificar la proposició i trobar un consens per regular de manera més adequada el lloguer de temporada i d'habitacions, un problema que afecta directament l'estabilitat de les famílies. Tot i el rebuig, el sindicat continua obert al diàleg amb tots els actors implicats en la problemàtica de l'habitatge. Tot i això, Aragonès ha deixat clar que, després d'aquest canvi de vot, serà difícil confiar en la paraula de Junts : "El que no podem fer és confiar en la paraula d'aquest partit després del que va passar ahir", va afirmar contundent.

La postura de Junts

Per la seva banda, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras , ha defensat aquest dimecres la seva postura. Segons Nogueras, el rebuig a la proposició no és una oposició a la regulació del lloguer, sinó a un model que considera ineficaç: "Regular el lloguer, és clar, però que no ens colen polítiques d'un model que no funciona", va declarar.

Aquestes paraules han estat qualificades com a "incomprensibles" per Aragonès, que sosté que el partit està actuant en benefici dels rendistes i no de les famílies que necessiten un lloguer assequible. "Junts, PP i Vox es converteixen en titelles de la patronal immobiliària. Continuen pensant que les polítiques d'habitatge s'han de fer a mida dels rendistes", conclou