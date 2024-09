VÍDEO | L'APM? es passa el joc resumint "el tema de Junts amb la regulació del lloguer"

APM? - X - Fotomuntatge fet amb Canva Pro

El popular programa de TV3, APM? , ho ha tornat a fer. Amb el seu característic humor àcid i muntatge ràpid, l'equip ha publicat a la xarxa social X (anteriorment Twitter) un vídeo en què critica i es burla de la recent actuació de Junts al Congrés, que ha generat un terratrèmol polític al voltant de la regulació dels lloguers.

Al vídeo el programa utilitza imatges i frases icòniques de la televisió per simplificar i resumir, de manera brillant, "el tema de Junts amb la regulació del lloguer", fent èmfasi en la inesperada jugada que va provocar un autèntic caos al Congrés. APM? aconsegueix capturar allò que molts han descrit com una traïció política, deixant en evidència la incertesa i manca de confiança que l'actuació de Junts ha generat.

La jugada inesperada de Junts

El context d'aquest vídeo gira al voltant del que va passar dimarts passat al Congrés, quan una proposta de Sumar per combatre l'ús fraudulent dels contractes de lloguer de temporada i habitacions semblava estar a punt d'aprovar-se. El bloc de la investidura confiava a tenir prou vots, i fins i tot alguns diputats ja celebraven la victòria. Però, en un gir inesperat, Junts va canviar el vot d'abstenció a un vot en contra a només tres minuts de la votació, ensorrant la iniciativa.

Aquest canvi d?última hora, que va unir Junts amb el PP i Vox , va deixar en evidència la fragilitat del suport al Govern i la desconfiança que ara genera el partit de Carles Puigdemont entre els seus aliats. La mesura, que tenia com a objectiu protegir els llogaters de pràctiques abusives, va quedar finalment rebutjada.

L'humor d'APM? per entendre el que és inexplicable

Amb el seu estil únic, APM? retrata la situació política amb un toc d'humor, que no només és hilarant, sinó que també serveix com una crítica mordaç a la inesperada jugada política de Junts. El vídeo s'ha viralitzat ràpidament, i ha estat compartit per usuaris que troben a la ironia del programa una forma perfecta de reflectir la sensació de sorpresa i frustració que molts han experimentat després de la votació.