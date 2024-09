El Mil·lenari del Monestir de Montserrat apareixerà en més de 5 milions de cupons de l’ONCE

El monestir de Montserrat. Foto: Europa Press

L'ONCE dedicarà el seu cupó del diumenge 22 de setembre al Mil·lenari del Monestir de Montserrat. Cinc milions i mig de cupons difondran la imatge d'aquesta efemèride per tot l'Estat.

Alejandro Oñoro, conseller delegat d'ILUNION; Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya, i David Bernardo, president del Consell Territorial, lliuraran a Manel Gasch, pare Abat de Montserrat, una còpia emmarcada del cupó dedicat al Mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i una reproducció en relleu del logo del Mil·lenari.

Aquest acte tindrà lloc durant la tradicional trobada que l'ONCE Catalunya celebra al Santuari de Montserrat per commemorar la Diada de la Gran Família del Grup Social ONCE a Catalunya, que enguany arriba a la seva 27a edició i aplegarà unes 1.300 persones, incloent afiliats, pensionistes, treballadors, familiars i amics del Grup Social ONCE. El Dia de la Gran Família de l'ONCE Catalunya és la romeria més gran del món que peregrina al Santuari de Montserrat. Aquesta trobada conclou La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya, celebrada del 14 al 21 de setembre, amb el lema IGUALS. Per avui. Per demà, en la qual s'han realitzat activitats als 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya.

“Amb aquest cupó, l'ONCE vol posar en relleu la importància de Montserrat al llarg de la història i el seu simbolisme per a la societat catalana”, destacà Enric Botí, delegat de l'ONCE a Catalunya. També va afirmar que el Monestir “és un punt de trobada i de diàleg que afavoreix el creixement humà i l'evolució cap a una societat més justa i inclusiva per a les persones amb discapacitat, que ens acull meravellosament a la família de l'ONCE cada any”.

El Sueldazo del Cap de Setmana de l'ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. També ofereix premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius a altres quatre cupons. Els cupons de l'ONCE són comercialitzats per 19.000 agents venedors de l'Organització, dels quals 2.400 són a Catalunya. A més, es poden adquirir a través de www.juegosonce.es i en establiments col·laboradors autoritzats.

Els cupons de l'ONCE formen part dels productes de loteria social, segura, responsable i solidària de l'Organització, que implementa controls des del seu disseny fins a la comercialització per evitar consums descontrolats, prohibint expressament la venda a menors i el consum a crèdit, entre altres mesures. L'Organització manté el seu compromís amb la ciutadania promovent una política de joc responsable, amb sistemes d'avaluació i seguiment que compleixen els estàndards més exigents de l'Associació Mundial de Loteries i l'Associació Europea de Loteries.