Previsió del temps a Catalunya: 19 de setembre, jornada de pluges generalitzades

Un home es protegeix de la pluja que cau. Foto: Europa Press

El compte enrere cap a la tardor sembla que no existeix, ja que aquests últims dies d'estiu, a la major part de Catalunya, s'estan vivint com si ja estiguéssim a l'estació tardorenca. Descens de temperatures i pluja estan sent els protagonistes de les últimes jornades i així serà també aquest dijous 19 de setembre. Seran més generalitzades a la tarda, tot i que les institucions han avisat de la intensitat i acumulació de precipitacions en alguns punts.

Si fem una ullada a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), veiem que el cel estarà entre mig i molt ennuvolat en general, localment cobert. Al matí, les clarianes seran més nombroses a l'Alt Pirineu.

La temperatura mínima serà semblant o lleugerament menor. La temperatura màxima pujarà lleugerament.

Durant el dia s'espera precipitació a l'extrem sud del país. Localment serà d'intensitat forta i podrà acumular quantitats abundants o molt abundants, encara que és possible que siguin d'intensitat torrencial. A banda, fins a l'inici de la tarda també s'espera en altres punts del litoral sud i no es descarta a altres llocs de la meitat sud del territori i del litoral.

A més, a partir del final del matí s'estendrà de forma dispersa a altres indrets del país, si bé la més destacada afectarà zones de muntanya, sobretot el Pirineu i el Prepirineu.

Tot plegat serà d'intensitat entre feble i moderada, acumulant quantitats poc abundants, si bé en punts del Prepirineu és probable que sigui d'intensitat forta i pugui acumular quantitats localment abundants. A més, puntualment anirà acompanyada de tempesta. Pel que fa a la cota de neu, pujarà de 2.600 a 2.800 metres durant la segona meitat del dia.

Vent i visibilitat

Fins a l'inici del matí, el vent serà fluix i de direcció variable , si bé al litoral sud bufarà de component aquest fluix. A partir d'aquell moment, s'imposarà el vent de component sud entre fluix i moderat. Al final del dia afluixarà i tendirà a quedar fluix i de direcció variable.

Finalment, la visibilitat entre bona i regular, encara que a zones de muntanya serà localment dolenta.