L'any passat es van duplicar els delictes de violència contra la dona a Barcelona

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'InstaStudio

Els delictes de violència contra la dona es van duplicar el 2023 respecte a l'any anterior a la província de Barcelona, incoant-se 485 procediments (259 el 2022), i es van registrar 1.758 trencaments de condemna (1.398 el 2022).

Així ho han explicat a les memòries anuals relatives a la Fiscalia Provincial de Barcelona. "El nombre de procediments penals l'any 2023 ha suposat una tendència clarament ascendent, i s'ha observat un important increment de denúncies i de peticions d'ordres d'allunyament", afegeixen.

Les denúncies contra la llibertat sexual en l'àmbit de la violència de gènere passen de 329 el 2022 a 534 el 2023, “produint-se un notable augment”, i el nombre de sentències condemnatòries dictades en l'àmbit de violència sobre la dona també han crescut ( de 2.881 el 2022 a 4.254 el 2023).

"S'ha produït una lleugera disminució de sentències absolutòries 766 (785 el 2022), mentre que el nombre de sentències de conformitat ha augmentat notablement respecte de l'any anterior, 3.847 davant de 1.127 sentències l'any 2022", afegeixen.

El nombre més gran de denúncies: maltractament

Com en anys anteriors, el delicte de maltractament és el que registra més nombre de denúncies, incoant-se 6.166 procediments el 2023, una xifra una mica inferior a la de l'any 2022 (6.290).

A més, el 2023 es van incoar 1.830 procediments d'amenaces (1.722 el 2022); 1.390 de lesions (1.124 el 2022); 562 de coaccions (284 el 2022), i 356 d'assetjament (248 el 2022).

Sobre la violència domèstica, es van incoar 9 procediments de diligències de recerca el 2023, "no havent-se formulat cap denúncia", i se'n van arxivar els 9.

A més, durant l'any 2023 s'han dictat un total de vuit sentències per delictes contra la vida consumats o intentats a l'àmbit de violència de gènere, 7 per delicte consumats d'assassinat i 1 per delicte d'assassinat en grau de temptativa.

Set fiscals i la fiscal delegada

La Secció de Violència sobre la Dona de la Fiscalia Provincial de Barcelona ha comptat fins a l'octubre del 2023 amb set fiscals i la fiscal delegada, que han despatxat els assumptes penals i civils derivats dels cinc Jutjats de Violència sobre la Dona de la ciutat, a més de l'assistència a vistes i compareixences davant d'aquests, entre d'altres.

Des de l'octubre del 2023, com a conseqüència del nomenament d'un jutge de reforç al Jutjat de Violència sobre la Dona 5 de Barcelona per a la celebració de les vistes civils, s'ha dotat d'un fiscal de reforç, situació que es prorrogarà fins al 14 de febrer del 2024.