Catalunya impulsarà un pla perquè 290 nens tutelats estiguin a famílies d'acollida

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo - EUROPA PRESS

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, impulsarà durant les properes setmanes un pla per abordar "de manera urgent" la desinstitucionalització de 290 nens de 0 a 6 anys tutelats, que passaran a estar cuidats en famílies d'acolliment.

Ho ha anunciat aquest dijous a la seva primera compareixença a la Comissió de Drets Socials i Inclusiva, que ha tingut lloc a la Sala 1 del Parlament de Catalunya a Barcelona.

També impulsarà 3 mesures més: la tramitació de la Llei de l'Agència Social i Sanitària, l'augment de l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC) en relació amb l'índex de preus al consumidor (IPC) i el projecte de la Llei dels instruments de provisió del sistema públic de serveis socials.

Martínez Bravo ha explicat que els 5 eixos que guiaran l'actuació del seu departament cap a una "gran transformació" del sector social són: dignificar usuaris i professionals, construir un sistema integrat, gestió, excel·lència i inclusió, atès que recuperen les competències a l'àmbit de migració.

Traspàs ingrés mínim vital

També ha expressat el compromís per fer efectiu el traspàs de l'ingrés mínim vital (IMV) i ha explicat que hauran de reformar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania per fer-la compatible amb l'IMV.

Ha avançat que el 3 d'octubre celebraran la primera reunió de la Comissió de Seguiment dels traspassos amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions del Govern d'Espanya.

Martínez Bravo ha assegurat que, entre les seves prioritats, està avançar a reduir el temps de les llistes d'espera per a la prestació de dependència i ha mostrat el seu compromís “amb la creació de 6.000 noves places residencials i de centre de dia per a gent gran, persones amb discapacitat i salut mental".

Increment tarifes socials

Ha explicat que "properament" aprovaran l'increment del 5% de les tarifes socials acordada el 2023 amb efectes aquest 2024, i ha dit que pretenen avançar en l'equiparació de les condicions laborals dels professionals del tercer sector amb els del sector públic i sanitari .

Martínez Bravo ha insistit en la necessitat de construir un sistema de serveis socials "integrat amb una infraestructura digital forta, basada en la interoperabilitat de dades de tots actors" que minimitzi els tràmits que hagin de fer els usuaris.

Per això, convocarà el Consell General dels Serveis Socials aquest octubre per crear un grup d'experts multidisciplinaris tenint com a objectiu la "transformació i millora de tots els serveis públics de Catalunya".

També s'ha pronunciat sobre la necessitat de recursos: “Buscarem i reivindicarem més finançament.

També ha explicat la necessitat de recursos, de manera que buscaran i demanaran més finançament a Catalunya, a Espanya i fins i tot a Europa, "aprofitant les oportunitats del Fons Social Europeu".

Grups polítics

La portaveu de Junts, Ennatu Domingo, ha exigit que "es materialitzi el conveni" sobre el traspàs de gestió de les prestacions socials, mentre que la portaveu d'ERC, Najat Driouech, ha assegurat que el seu partit estarà "vigilant" per assegurar que compleix la reforma sobre els ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat (IRCC).

La portaveu del PP, Montserrat Berenguer, ha reclamat una "revisió acurada de la Cartera de Serveis Socials", mentre que la portaveu de VOX, María García, ha demanat quants estrangers van ser beneficiaris de la renda garantida el 2023.

En representació de Comuns, Núria Lozano ha dit que cal "ampliar el nombre de professionals" del tercer sector i la portaveu de la CUP, Maria Pilar Castillejo, ha criticat la privatització de la gestió de les residències.