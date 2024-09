Última hora: Retencions a l'AP-7 per un accident i un camió avariat

Retencions a l'AP-7 en sentit Girona aquest dijous 19 de setembre - Trànsit

El trànsit a l'AP-7 està patint importants retencions a causa de diversos incidents ocorreguts les últimes hores. Segons els darrers informes, s'han registrat entre 2 i 3 quilòmetres de retencions al tram de Cerdanyola a Barberà del Vallès en sentit Girona. Aquest embotellament ha estat causat per un accident que ha obligat a tallar un dels carrils. A més, es reporta lentitud i parades a Barberà en sentit Tarragona.

D'altra banda, també s'informa de nou kilòmetres de retenció a l'AP-7, entre Castellbisbal i Martorell, en sentit Tarragona, a causa d'un camió avariat que bloqueja un dels carrils.

Es recomana als conductors que extremin la precaució i, si és possible, busquen rutes alternatives per evitar aquestes zones afectades per les retencions.