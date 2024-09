La Fiscalia de Barcelona alerta de l'"escandalosa xifra oculta" de delictes contra menors a les xarxes

Arxiu - Vista de la façana de la Ciutat de la Justícia, en una imatge d'arxiu - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La Fiscalia de Barcelona ha alertat de l'"escandalosa xifra oculta" dels delictes contra menors d'edat a les xarxes socials, que només aflora quan se segueix una investigació per una altra denúncia i s'accedeix als dispositius del presumpte autor.

Així ho han explicat a les memòries anuals relatives a la Fiscalia Provincial de Barcelona, consultades per Europa Press aquest dijous.

La Fiscalia assegura que aquestes noves fórmules de comissió de delictes són conseqüència directa de l'"impacte que han tingut les TIC a tot el món i, amb elles, les xarxes socials com a forma de comunicació".

El 98% dels joves a Europa utilitza mòbil

A nivell mundial, l'últim informe de la Unió Internacional de Telecomunicacions --organisme especialitzat de les Nacions Unides per a les tecnologies de la informació i la comunicació-- xifra en 5.400 milions el nombre de persones que actualment utilitzen Internet, cosa que representa una mitjana global del 67% de la població mundial.

Ara bé, si l'objectiu es restringeix als joves d'edats entre els 16 i els 24 anys, aquest percentatge augmenta fins a un 80% mundial i arriba al 98% a Europa.

A més, gairebé el 80% de la població mundial disposa de telèfon mòbil, incrementant-se novament el percentatge fins al 93% en el cas d'Europa i al 99,5% de les llars espanyoles.

Els menors són les principals víctimes

Les principals víctimes d'aquests nous delictes a través d'Internet, "tant per la major exposició i absència de mecanismes de resposta de què sí que disposen els adults, com per la rellevància quantitativa i qualitativa dels atacs molt freqüents a la llibertat sexual dels menors d'edat", són els menors d'edat.

Han posat èmfasi en l'accés i l'explotació amb finalitats sexuals de menors a través de xarxes socials, des que els agressors contacten amb les víctimes i les enganyen, fins que els demanen pornografia infantil, les amenacen, les assetgen i cometen agressions sexuals virtuals o física o les prostitueixen.

En els darrers dos anys (2022 i 2023) s'han presentat més de 140 denúncies, i la majoria han donat lloc a la incoació de procediments en què s'han detectat més de 200 delictes.

Respecte als delictes contra la llibertat, com a amenaces, coaccions i assetjament, entre el 2022 i el 2023 es van presentar davant els Mossos d'Esquadra més de 1.200 denúncies per delictes a través de tecnologies.

Violència sobre la dona en xarxes

A les memòries, destaquen "un vessant que ha de ser pres en consideració", que és la creixent ocupació de xarxes socials en l'àmbit de la violència sobre la dona, ja sigui perquè el progenitor empri les xarxes socials dels fills o per ser dones menors d'edat víctimes d'aquests delictes.

"És freqüent que els pares de fills menors d'edat utilitzin els telèfons mòbils i les xarxes socials dels fills no només per comunicar-se amb aquests, sinó per obtenir informació i per exercir un control sobre les seves exparelles".

En els casos de pares amb ordre de protecció o prohibició de comunicació amb la seva exparella, "s'evidencia l'ús de xarxes socials i plataformes de missatgeria per requerir als fills menors que diguin alguna cosa a la mare de part seva, a fi de trencar la prohibició de comunicació amb la mateixa”.

També hi ha les víctimes menors d'edat les exparelles o parelles de les quals són més grans i els exigeixen que els enviïn la ubicació on es troben en tot moment o les assetgen penjant les seves fotos a xarxes socials o reenviant-les per WhatsApp.

Finalment, han esmentat els assetjadors de les víctimes menors d'edat que es presenten al lloc on hi ha la noia després de veure una publicació temporal --com reels, stories o estats-- que han penjat.