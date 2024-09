La UE prohibeix l'ús de químics sintètics presents a les caixes de pizza

La Comissió Europea ha adoptat aquest dijous una sèrie de mesures per restringir l'ús de diversos químics sintètics permanents (PFAs, per les sigles en anglès) presents en productes tèxtils, caixes de pizza o cosmètics que s'acumulen al llarg del temps i que suposen un risc per a la salut humana i mediambiental.

En concret, es prohibirà l'àcid undecafluorohexanoic (PFHxA) i de les substàncies relacionades amb ell ja que hi ha usos en què el risc no està controlat adequadament.

A més, Brussel·les al·lega que hi ha alternatives disponibles, per la qual cosa els costos socioeconòmics de la seva prohibició seran limitats en comparació dels beneficis per a la salut humana i el medi ambient.

La restricció afectarà productes tèxtils com a jaquetes impermeables; a envasos d'aliments com a caixes de pizza; aerosols impermeabilitzants; cosmètics per a la cura de la pell; ia algunes aplicacions dʻescuma contra incendis.

Tot i això, altres aplicacions del PFHxA en semiconductors, bateries o cel·les de combustible per a hidrogen verd no es veuran afectades per la restricció.

La mesura entrarà en vigor formalment 20 dies després de la seva publicació al Diari Oficial i tindrà efecte després de períodes de transició d'entre 18 mesos i 5 anys, depenent de l'ús, cosa que donarà temps per reemplaçar-la per alternatives més segures.