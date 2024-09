Passa a disposició judicial el pilot de la narcollanxa que va matar dos guàrdies civils

Foto: EuropaPress

Karim EB., el pilot de la narcollanxa que va matar dos agents de l'Institut Armat després d'envestir-los fins a sis ocasions al port de Barbate (Cadis) el 9 de febrer passat detingut aquest dijous a la matinada, passarà aquest matí divendres a disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Barbate, segons ha informat el TSJA.

La Guàrdia Civil ha informat aquest dijous a primera hora del matí de l'arrest d'un home de 32 anys a la província de Cadis a qui acusa de ser "el presumpte autor de l'assassinat" dels dos agents atropellats quan es van aproximar a la narcollanxa en una zòdiac, acabant amb la vida dels agents Miguel Ángel González i David Pérez.

A més, s'han identificat tres implicats més i hi ha tres ordres d'arrest internacionals sol·licitades al Jutjat d'instrucció número 1 de Barbate per trobar el parador dels altres ocupants de la narcollanxa que pilotava Karim, i que són també de nacionalitat marroquina, segons les citades fonts. Les actuacions han estat declarades secretes.

Informe sobre 'El Cabra'

Al maig, un informe de la Guàrdia Civil va descartar que la narcollanxa que patrullava 'Kiko el Cabra', llavors a la presó, fos la que va envestir fins a assassinar dos agents de l'Institut Armat al port de Barbate.

L'informe va ser elaborat per la Unitat Central Operativa (UCO) certificava que sobre la base dels elements objectius demanats era possible concloure que la narcollanxa que va carregar al port de Barbate fins a sis ocasions contra la patrullera oficial de la Guàrdia Civil no era la intervinguda el matí del 10 de febrer a la Línia de la Concepció, hores després del tràgic succés.

Per això, es van demanar declaracions de testimonis i també vídeos, entre ells el d'un dels detinguts que va ingressar a la presó en què va gravar les envestides des d'una altra narcollanxa. Els arrestats van sostenir des del primer moment que no eren els autors del doble assassinat i van apuntar un altre ciutadà de nacionalitat marroquina, Karim.