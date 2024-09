La Fiscalia estudia un possible delicte de prevaricació continuada del jutge del cas Gómez

Begoña Gómez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Fiscalia de la Comunitat de Madrid estudia si el jutge del cas Begoña Gómez ha comès un delicte de prevaricació continuada , encara que descarta la comissió d'un de revelació de secrets, segons han informat a Europa Press fonts fiscals.

Aquest mateix divendres 20 de setembre, el Ministeri Fiscal ha remès un escrit a la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) en què sol·licita que es demani al jutge Juan Carlos Peinado tot allò actuat fins avui abans de pronunciar-se si escau o no l'admissió a tràmit de la querella presentada en contra seu per part de la dona del president del Govern.

Segons ha informat el Ministeri Públic, s'ha sol·licitat testimoni "íntegre" de les actuacions en paper per tal de tenir un coneixement "ple" del que ha actuat abans d'emetre informe sobre la querella presentada per la defensa de la dona del president del Govern, que el jutge Peinado investiga per presumptes delictes de corrupció en els negocis i tràfic d'influències.

La Fiscalia ha apuntat que, una vegada que el TSJM rebi tota la documentació requerida, la Fiscalia demana que novament se'ls traslladi per "informar sobre la naturalesa dels fets i la procedència o no de l'admissió".

Va ser el mes d'agost passat quan Gómez es va querellar contra el jutge Peinado per la presumpta comissió de delictes de revelació d'actuacions processals declarades secretes, prevaricació judicial i revelació de secrets per funcionari públic.

El seu lletrat, Antonio Camacho, explicava a l'escrit de 53 pàgines que el jutge va poder cometre el delicte de revelació d'actuacions processals declarades secretes en el moment en què les indagacions eren encara unes diligències prèvies. Sosté que hauria traslladat a les acusacions populars --Vox, Moviment de Regeneració Política d'Espanya i Manos Limpias-- aquestes actuacions processals i això va propiciar que aquestes fossin publicades per diferents mitjans de comunicació.

Aquesta querella se suma a la que va presentar l'Advocacia de l'Estat en nom del president del Govern contra el mateix jutge per un presumpte delicte de prevaricació. La Fiscalia ja va informar a favor que s'admetés a tràmit.

En el cas de la tercera querella presentada contra el jutge Peinado, i interposada pel periodista Máximo Pradera per un delicte de revelació de secrets, la Fiscalia va informar que no es podia admetre a tràmit.