El pla dels Mossos per frenar l'augment de l'ús d'armes blanques als carrers

Foto: EuropaPress, CanvaPro de dannysmythe

Els Mossos d'Esquadra, juntament amb altres policies i seguretat privada, intensificaran controls en espais públics, d'oci nocturn i diürn, en transports públics i esdeveniments per controlar l'ús i la tinença d'armes blanques a partir de la setmana que ve, que acabarà quan s'acabi el problema d'aquest tipus d'armes a la via pública.

Així ho van explicar aquest dijous la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, amb el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius, i el director general, Josep Lluís Trapero.

La consellera ha detallat que la policia catalana va crear el pla Daga el 2023, per interceptar armes a l'espai públic, però ara volen "fer un pas més", perquè la ciutadania sàpiga que no es poden portar armes blanques a la via pública sense justificació ni es poden exhibir.

Prevenció, persecució i sanció

Ara, amb la intensificació del pla Daga, volen actuar en àmbits com la prevenció, la persecució i la neutralització del volum, i la sanció per reduir i dissuadir la tinença d'armes blanques. Com a mesures de prevenció, es faran campanyes divulgatives i, en cas que es tingui una arma blanca sense justificació, les conseqüències seran "infraccions administratives o penals", de 600 a 30.000 euros.

Durant aquests dies es definiran 'espais de protecció reforçada' i amb aquest nou pla es garantirà més agilitat i rapidesa en les sancions: "Volem que quan es posi una sanció, vagi ràpid, perquè així tindrà efecte dissuasori".

En aquesta línia, Parlon ha explicat que hi haurà un equip específic de sis persones que tramitaran les sancions des de la Direcció General dAdministració i Seguretat.

"A hores d'ara no hi ha bretxes legals, no necessitem canviar lleis per actuar amb contundència", ha dit, i ha garantit que es faran constar els antecedents de tinença d'armes de blanques i s'enduriran les sancions en cas de ser reincidents. Ha afegit que presentaran el pla als alcaldes dels municipis perquè sàpiguen que des de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública treballar "amb aquesta dinàmica".

Josep Lluís Trapero

Trapero ha especificat que aquest pla "obeeix a la quantitat d'incidents relacionats amb armes blanques, que tenen un punt d'insuportable i estan alarmant la societat".

"La ciutadania notarà que en espais públics es trobaran amb controls específics preventius de registre de persones per cercar les armes blanques", i ha garantit que s'asseguraran que els expedients no caduquin i establiran criteris de sancions. "El pla també cerca i estableix la dinàmica de treball per generar coneixement. Necessitem generar intel·ligència a partir d'indicadors", ha afegit.

Miquel Esquius

Per part seva, Esquius ha explicat que a principis del 2023 ja van detectar un "constant creixement de la tinença d'armes" i van implementar el pla Daga per generar intel·ligència policial.

"Hem de reconèixer i admetre que els incidents amb armes blanques han augmentat. Hi ha hagut un creixement quantitatiu del nombre de fets entre alguns col·lectius que n'han normalitzat la tinença", ha destacat.

6.252 armes intervingudes aquest any

Entre el gener i l'agost d'aquest any s'han intervingut 6.252 armes: 1.950 a la Regió Policial Metropolitana Nord; 1.602 a la de Barcelona; 880 a la Sud; 791 a la de Girona; 417 a la de Tarragona; 266 a la Central; 195 a la de Ponent; 169 a Terres de l'Ebre i 45 a Pirineus i Aran. Ha destacat també que entre gener i agost del 2020 se'n van decomissar 3.831 i 6.252: "Han augmentat els fets amb implicació d'armes blanques. Hi ha hagut una escalada de violència".

"El 50% dels incidents amb armes blanques l'any passat van passar a la via pública, ara és del 73%. Es veu clar", ha sostingut Esquius. El comissari en cap ha desmentit que els col·lectius de bandes llatines siguin els responsables que hagi augmentat la tinença d'armes blanques al carrer, i ha dit: “El tema de les bandes ens agafa una mica amb els deures per fer. grups de joves no haurien de ser representatius de les armes blanques”.

Sobre el perfil de les persones que porten armes blanques, Esquius ha dit que són homes joves, però Trapero ha manifestat que no tenen prou feina preventiva feta per veure qui porta una arma blanca: "Ara només tenim informació d'armes blanques a partir d'incidents ". Per acabar, Esquius ha dit que han sol·licitat més detectors de metalls per poder comptar amb ells durant els controls policials.