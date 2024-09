García Castellón demanda Ione Belarra per acusar-lo de corrupte i prevaricador

L'exmagistrat, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L'exmagistrat de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha interposat una demanda al Tribunal Suprem contra la diputada de Podem i exministra, Ione Belarra, per anomenar-lo "corrupte" i acusar-lo de prevaricar quan es va donar a conèixer que es jubilava.

García Castellón demana que Belarra sigui condemnada a indemnitzar-lo amb 120.000 euros en considerar vulnerat "flagrantment" el seu dret a l'honor per una publicació "clarament dirigida a menyscabar el seu honor de forma vexatòria", "atemptant greument contra la seva persona i contra la seva carrera professional que, com és ben sabut, ha estat en tot moment irreprotxable”.

"Avui el BOE publica la jubilació forçosa del jutge García-Castellón. Ho vam dir fa mesos i ara es confirma, aquest i altres jutges corruptes, que han prevaricat contra els que defensem una altra idea d'Espanya, se n'aniran de rosetes sense cap sanció gràcies al PSOE. Vergonya", va escriure la diputada a la xarxa social X el 2 de setembre passat.

En la seva demanda, a la qual ha tingut accés Europa Press i presentada al Suprem per la condició d'aforada de Belarra, el que va ser fins fa setmanes jutge d'instrucció a l'Audiència Nacional qualifica de "difamació" aquestes paraules en contra.

A parer seu, "excedeixen el llindar de protecció de la llibertat d'expressió, ja que no es limiten a una crítica legítima, sinó que constitueixen un atac directe i personal a la integritat i reputació" d'ell, "amb expressions que no tenen una relació raonable amb la crítica legítima i que són desproporcionades i innecessàries per transmetre qualsevol finalitat informativa".

"No hi ha dubte que les expressions emprades per Belarra no tenen interès general legítim i resulten ultratjants i ofensives", insisteix, per afegir que la protecció del dret a l'honor ha de prevaler en aquest cas sobre la llibertat d'expressió, ja que "la Constitució no reconeix un suposat dret a l'insult, cosa que clarament queda fora de l'àmbit de protecció constitucional".