Un col·laborador d'Iker Jiménez justifica les matances d'Israel: "Són escombraries humanes que s'han d'exterminar"

Els nazis van anomenar "escombraries humanes" els jueus, també ho van fer els hutus amb tutsis a Rwanda, o els japonesos amb les seves incursions a la Xina. La història humana és plena d'episodis que, malauradament, ens recorden les conseqüències de deshumanitzar les persones, de dividir entre humans i “infrahumans”. Una circumstància que només deriva en mort.

I semblava que això estava superat, però aquest dijous hem tingut al prime time de la televisió espanyola en obert un moment que ha despertat la indignació a les xarxes socials. José Félix Ramajo, un col·laborador del programa d'Iker Jiménez 'Horizonte', justificava la massacre que du a terme Israel.

"Jo sempre recolzaré l'estat d'Israel perquè crec que és un país democràtic i lliure, i tot el que hi ha al voltant d'Israel no és ni democràtic ni lliure. Són purs terroristes, escombraries humanes que per mi haurien de ser exterminades", sentenciava.

"Israel no és un país genocida, és un país lliure que defensa els seus ciutadans, cosa que els altres no ho són", seguia, i "concloïa dient que esperava que "els 2.800 ferits no tornin a tenir descendència mai més".

Aquests són els ferits resultants de l'atac buscant perpetrat per Israel, entre els quals hi ha civils innocents i nens.

Les xarxes han cremat després d'aquestes declaracions: