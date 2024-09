Com rentar les vambes perquè quedin blanques: Guia pas a pas

Foto: Freepik

Les vambes blanques són un bàsic a qualsevol armari, però mantenir-les impecables pot ser un desafiament. Amb l'ús diari, és inevitable que s'embrutin, però amb les cures adequades, els pots tornar la brillantor original. A continuació, t'expliquem com rentar les vambes perquè quedin blanques, utilitzant mètodes senzills i productes que probablement ja tens a casa.

1. Preparació

Abans de començar a rentar-les, retireu els cordons i les plantilles, si és possible. Renteu els cordons per separat a mà oa la rentadora. Si les plantilles estan brutes, les pots netejar amb un drap humit i sabó neutre.

2. Elimina la pols i brutícia superficial

Fes servir un raspall suau o un drap sec per treure la pols, el fang o qualsevol residu que estigui adherit a la superfície de les vambes. Aquest pas evitarà que la brutícia s'incrusti més durant el rentat.

3. Renteu les vambes a mà

El millor per conservar les teves vambes blanques és rentar-les a mà. Per fer-ho, podeu preparar una barreja d'aigua tèbia i sabó neutre o detergent suau. Utilitza un raspall de dents vell o un raspall suau per fregar les àrees tacades amb moviments circulars. Para especial atenció a les costures i la sola.

Si les teves vambes tenen taques difícils, pots fer una pasta amb bicarbonat de sodi i aigua. Aplica-la sobre les taques, deixa reposar uns minuts i després frega amb el raspall. El bicarbonat actua com un agent blanquejador natural.

4. Aclareix amb aigua

Quan hagis fregat totes les àrees brutes, esbandida les teves vambes amb aigua freda, assegurant-te d'eliminar qualsevol residu de sabó o bicarbonat. Evita submergir completament les vambes en aigua, ja que la humitat excessiva pot fer malbé certs materials.

5. Assecat

Deixa assecar les vambes a l'aire lliure, però evita la llum solar directa, ja que podria groguejar-les. Col·loca paper de cuina o tovalloles de paper dins les sabatilles perquè absorbeixin la humitat i mantinguin la forma.

6. Cures addicionals

Si les soles estan especialment brutes, les pots netejar amb una barreja de vinagre blanc i aigua. Fes servir un raspall per fregar suaument i després aclareix amb aigua.

Seguint aquests passos, les teves vambes blanques quedaran com a noves, llestes per a qualsevol ocasió.