L’ONCE Catalunya commemorarà aquest diumenge la 27ª Diada de la Família a Montserrat

Foto: EuropaPress

Diumenge 22 de setembre, l’ONCE a Catalunya celebra la tradicional trobada al Santuari de Montserrat per commemorar la Diada de la Gran Família del Grup Social ONCE a Catalunya, que enguany arriba a la 27ª edició i que aplegarà unes 1.300 persones entre afiliats, pensionistes, treballadors, familiars i amics del Grup Social ONCE. El Dia de la Gran Família de l’ONCE Catalunya és la romeria més gran del món que peregrina al Santuari de Montserrat.

Assistiran Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminisme Generalitat de Catalunya; Carolina Homar, secretària d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; Alejandro Oñoro, conseller delegat d’ILUNION; Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial de l’ONCE a Catalunya.

Amb aquesta trobada conclou La Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya amb el lema "IGUALS. Per a avui. Per a demà”. Del 14 al 21 de setembre s’han realitzat activitats als 18 centres i agències que l'ONCE té a Catalunya.

Ho celebrarem amb una degustació de la coca típica de Montserrat, que estarà disposada en quatre taules amb els colors del Grup Social ONCE (verd, groc, blau i vermell) formant el número 1.000, en commemoració de l’aniversari de l’Abadia. Serà a les 12.00 h a la Plaça central de la Basílica. I també amb una ‘barretinada’, tota la romeria del Grup Social ONCE, més d’un miler de persones, amb una barretina de color vermell, amb l’ONCELIO, en negre.

Tot seguit hi haurà una actuació de la Colla dels Xiquets Joves de Vilafranca, en la que es podrà fer pinya perquè la colla castellera aixequi el seu pilar i l'enxaneta el coroni amb els colors del Grup Social ONCE i el número 1.000.

Al migdia hi haurà un dinar de germanor amb la presència de personalitats del món polític i social i representants d’associacions de persones amb discapacitat.

El cupó del Mil·lenari de l’Abadia de Montserrat

Alejandro Oñoro, conseller delegat d’ILUNION; Enric Botí, delegat de l’ONCE a Catalunya i David Bernardo, president del Consell Territorial lliuraran a Manel Gasch, pare Abad de Montserrat una còpia emmarcada del Cupó de diumenge 22 de setembre, dedicat al Mil·lenari de l’Abadia de Montserrat i una reproducció en relleu del logo del Mil·lenari.

MONTSERRAT , 22 de setembre de 2024

A partir de les 8.30 h

Arribada d’autocars a Monistrol-Vila.

Pujada en el cremallera de Montserrat.

Esmorzar a l’aire lliure.

A les 11.00 h

Missa conventual. Salve i Virolai. Ofrena floral.

A partir de les 12.00 h a la plaça central de la Basílica:

Degustació de la coca típica de Montserrat.

Actuació colla castellera.

A les 14.00 h