És possible que neixi un pollet de l'ou d'un supermercat? La resposta us sorprendrà

Alguna vegada t'has preguntat si un pollet podria néixer d'un ou que compres al supermercat? Encara que la majoria de les persones no ho consideren, la idea d'incubar un ou comú perquè en neixi un pollet ha despertat curiositat en molts. Però és realment possible?

La clau està en la fertilització

Perquè un ou es pugui convertir en un pollet, ha d'estar fertilitzat. Això vol dir que, abans que la gallina posés l'ou, ha d'haver estat fecundat per un gall. En el cas dels ous que trobem al supermercat, la gran majoria provenen de granges on les gallines són criades sense la presència d'un gall, per la qual cosa els ous no estan fertilitzats. Aquests ous són els que consumim i no es poden convertir en pollets, ja que mai hi va haver un embrió en desenvolupament dins d'ells.

I si trobes un ou fertilitzat?

Encara que és rar, hi ha una petita possibilitat que un ou fertilitzat acabi a les prestatgeries d'un supermercat, especialment en els que venen ous de granges on galls i gallines coexisteixen. En aquest cas, un ou fertilitzat podria, en teoria, covar-se perquè neixi un pollet. Tot i això, és important recordar que l'ou necessitaria condicions específiques per desenvolupar un embrió, com ara mantenir una temperatura constant i adequada, un nivell d'humitat específic i un maneig acurat durant tot el procés.

Com es pot saber si un ou està fertilitzat?

Hi ha maneres d'identificar si un ou està fertilitzat, però cap és possible a simple vista. Un mètode és l'ovoscòpia , una tècnica que s'utilitza a la indústria avícola i que consisteix a observar l'ou a contrallum. Si un ou fertilitzat ha començat el procés d'incubació, es poden veure petites venes o una taca fosca dins seu. No obstant això, si compres un ou al supermercat, és molt poc probable que es trobi en aquestes condicions, ja que les temperatures de refrigeració a les botigues detenen qualsevol desenvolupament.

Incubar un ou a casa: val la pena intentar-ho?

Si, per curiositat, decideixes intentar covar un ou del supermercat, les probabilitats d'èxit són extremadament baixes. A més, els ous que passen per llargs processos de distribució i refrigeració no estan en condicions òptimes per desenvolupar un embrió. Les incubadores casolanes simulen les condicions que una gallina proporciona, però si l'ou no està fertilitzat, no hi haurà cap possibilitat que neixi un pollet.