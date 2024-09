Un total de 28 províncies estaran aquest dissabte en avís per tempestes i pluges, amb avisos taronja en quatre CCAA | Europa Press

Un total de 28 províncies estaran aquest dissabte en avís per pluges i tempestes, amb Huesca (Aragó), Tarragona (Catalunya), Castelló i València (Comunitat Valenciana) i les Balears al complet en nivell taronja (important), segons ha avançat la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Concretament, Huesca tindrà avís taronja per pluges, mentre que Tarragona; Castelló i València; Eivissa i Formentera, Mallorca i Menorca tindran avisos taronja per pluges i tempestes. La resta d'avisos per pluges i tempestes estaran a Almeria, Granada i Màlaga (Andalusia); Terol i Saragossa (Aragó); Sòria (Castella i Lleó); Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara i Toledo (Castella-La Manxa); Vega del Segura, Vall del Guadalentín, Lorca i Àguiles i Camp de Cartagena i Mazarrón (Regió de Múrcia); Ribera de l'Ebre de La Rioja i Ibèrica riojana (La Rioja); Alacant (Comunitat Valenciana) i Melilla.

D'altra banda, els avisos per pluges estaran a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia (País Basc); Vertent cantàbrica de Navarra, Centre de Navarra, Pirineu navarrès i Ribera de l'Ebre de Navarra (Comunitat Foral de Navarra); Lleida (Catalunya); Burgos (Castella i Lleó); Liébana i Centre i vall de Villaverde (Cantàbria); i la Cordillera i Pics d'Europa (Principat d'Astúries).

Aemet ha avançat que la presència d'un centre de baixes pressions sobre el noroest peninsular provocarà que aquest dissabte sigui un dia marcat per la inestabilitat a la Península i a les Balears. En aquest marc, predominaran els cels ennuvolats o coberts amb xàfecs que afectaran àmplies zones del territori ja des de les primeres hores. Es preveu que aquests vagin acompanyats de tempestes i que puguin deixar localment pedregades, al terç est peninsular i altres àrees mediterrànies, sense descartar-les ocasionalment a l'extrem nord.

Alhora, s'espera que els xàfecs siguin més intensos ja des de les primeres hores a àrees del terç nord-est, Alborán i extrem sud-est, on podran arribar a ser forts, així com especialment a les costes de Tarragona, Castelló i València, on podrien arribar a ser molt forts amb acumulacions importants. Per la tarda, l'organisme estatal ha avisat que la probabilitat que caiguin xàfecs forts s'estendrà a l'àrea cantàbrica i interiors del terç est i de Galícia, així com especialment a les Balears, on també podrien arribar a ser molt forts.

D'altra banda, la predicció recull que les precipitacions al Pirineu seran persistents, amb possibles acumulacions significatives, així com a la segona meitat del dia a l'extrem oriental del Cantàbric. Al contrari, els xàfecs seran menys probables i abundants al quadrat sud-oest peninsular i oest de la meseta nord. Durant la segona meitat del dia, s'espera que vagin a menys de sud-oest a nord-est tendint a obrir-se cada cop més clarors. A més, demà hi haurà bancs de boira matinals als terços nord i est peninsulars, amb probables boires o boires costaneres a Galícia.

Pel que fa a les temperatures, els valors augmentaran a les Balears i Catalunya, es mantindran amb pocs canvis a Canàries i descendiran en la resta. Alhora, es preveu que les mínimes augmentin al quadrat sud-est peninsular. Les capitals de província que registraran màximes més altes seran Còrdova i Palma amb 29ºC; Badajoz, Bilbao, Granada, Múrcia i Santa Cruz de Tenerife amb 27ºC; i Alacant, Almeria, Ceuta, Girona, Jaén, Melilla i Toledo amb 26ºC.

Finalment, pel que fa als vents, AEMET ha avançat que hi haurà alisi feble a Canàries i predomini dels vents de component oest a Galícia i al Cantàbric. Alhora, hi haurà predomini dels d'est i sud-est a les Balears, terç nord-est i façana oriental peninsular, i els de sud i sud-oest a la resta, tendint a reforçar-se el ponent a l'Estret.