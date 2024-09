Renfe posarà fins a 128 busos/hora Gavà-Barcelona per les obres d’accés a l’Aeroport el 28 i 29 | Europa Press

Renfe oferirà fins a 128 busos per hora entre Gavà i Barcelona per les obres d’accés a l’Aeroport el cap de setmana del 28 i 29 de setembre, informa aquest dissabte en un comunicat.

És el Pla Alternatiu de Transport per carretera entre Gavà i Barcelona (Zona Universitària/Palau Reial), així com amb les estacions intermèdies (línies R2, R2 Nord i R2 Sud).

S’interromprà la circulació de trens per les obres que Adif està fent per construir el nou accés ferroviari a l’Aeroport de Barcelona i per desplegar el sistema ERTMS a la xarxa de Rodalies de Barcelona.

Seran fins a 128 serveis cada hora (64 per sentit en hora punta) en els trajectes directes Gavà-Barcelona (Zona Universitària / Palau Reial), així com 40 cada hora (20 per sentit durant tot l’horari) entre El Prat de Llobregat i Gavà amb parada a Viladecans.

Així, Renfe disposarà aquell cap de setmana de 188 busos que oferiran 3.277 trajectes diaris i 163.850 places en aquests dos recorreguts, també accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Els serveis regionals del corredor sud circularan desviats per Vilafranca del Penedès, i els viatgers amb origen i destinació a l’Aeroport disposaran de la línia L9 Sud de Metro.

A Barcelona, el punt de transbord a Barcelona estarà a la confluència Gargallo-Marañón, amb connexió amb el Metro: amb la L3 (Zona Universitària) per connectar fins a Barcelona Sants i amb la L9 Sud per connectar amb Bellvitge, El Prat i l’Aeroport.

El punt de baixada de viatgers procedents de Gavà estarà a la confluència Gargallo-Martí i Franquès, també amb connexió amb el Metro: amb la L3 (Palau Reial) per connectar fins a Barcelona Sants i amb la L9 (Zona Universitària amb l’Aeroport).

Els busos directes Gavà-Barcelona seran:

-De 5 a 6 hores: 5 busos/hora

-De 6 a 8 hores: 32 busos/hora

-De 8 a 22 hores: 64 busos/hora

-De 22 a 23 hores: 24 busos/hora

Els busos directes Barcelona-Gavà seran:

-De 5 a 6 hores: 8 busos/hora

-De 6 a 22 hores: 64 busos/hora

-De 22 a 24 hores: 24 busos/hora

Quant als busos amb parades, els del trajecte Gavà-Viladecans-Prat seran 20 per hora durant tot l’horari.

Pel que fa al trajecte Prat-Viladecans-Gavà, també seran 20 busos per hora durant tot l’horari.