Fi a la bonificació del transport públic?

Les bonificacions al transport públic implementades pel Govern el setembre del 2022 com a ajuda perquè els ciutadans no patissin tant els efectes econòmics de la guerra a Ucraïna podrien acabar en els propers mesos. Aquestes ajudes, que han estat prorrogades diverses vegades, tenen vigència fins al 31 de desembre de 2024. No obstant això, el Ministeri de Transports avalua la possibilitat d'eliminar-les de manera generalitzada el proper any.

La Federació Nacional d'Associacions de Viatgers Recurrents d'Alta Velocitat d'Espanya (FENAAVE) s'han reunit divendres passat amb Álvaro Fernández Heredia, secretari general de Mobilitat Sostenible del Ministeri de Transports, i amb Pablo Pérez de Villar, cap del gabinet tècnic del mateix ministeri , per discutir el futur daquestes ajudes. Durant la reunió, l'organització va sol·licitar mantenir les bonificacions i va lamentar-ne la possible eliminació, segons va informar en un comunicat oficial.

El Ministeri de Transports, segons ha assenyalat FENAAVE, va mostrar el compromís de continuar amb la inversió en el transport públic, destacant que ha de ser socialment accessible. Tot i això, es va plantejar la necessitat de desenvolupar un marc de gestió més eficient i flexible. En aquest sentit, el Ministeri està treballant amb Renfe per crear un nou model de tarifes. Actualment, les bonificacions inclouen una gratuïtat del 100% en abonaments de Rodalies i Mitja Distància, i un descompte del 50% als abonaments d'Avant.

Aquests ajuts suposen un esforç financer significatiu per al Govern. En el pla pressupostari de 2023, es va incloure una partida de 1.440 milions d'euros per al transport públic, dels quals 600 milions es van destinar a Rodalies i Mitja Distància, mentre que 760 milions més es van assignar a ajudes per a les comunitats autònomes i ajuntaments per reduir el preu del transport local. A més a més, es van reservar 80 milions d'euros per als autobusos de llarg recorregut gestionats per l'Estat.

Faltarà per veure com s'acaba resolent, però els ciutadans podrien estar vivint els últims moments de preus tan rebaixats en el transport públic.