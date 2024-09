Fundació La Caixa, El Corte Inglés i CaixaBank són les companyies espanyoles amb més reputació

Una de les seus de la Fundació La Caixa. Foto: CaixaBank

La Fundació La Caixa, El Corte Inglés i Caixabank es tornen a posicionar com les tres grans empreses amb millor reputació a Espanya el 2024, segons el darrer informe d' Èxit Empresarial elaborat per la consultora Advice Strategic Consultants.

Inditex, per part seva, ha ascendit del sisè al quart lloc en el rànquing de reputació empresarial, mentre que Teléfonica repeteix en cinquena posició. Banco Santander, Mercadona, Cellnex Telecom, Meliá Hotels International i Iberdrola completen el top 10 de companyies que tenen una bona percepció entre el públic.

Les primeres firmes espanyoles amb més reputació compleixen certs paràmetres per sobre del 90%, com ara tenir èxit empresarial, contribuir a l'ocupació, avançar la digitalització empresarial o fer actuacions concretes de compromís social i aportació a l'economia d'Espanya.

"El 2024, la reputació de les grans empreses no és un concepte teòric. És tan tangible com que pot portar la població general a comprar o no els seus productes i serveis, a recomanar-los o no a tercers i altres decisions que afecten el compte de resultats de les empreses espanyoles”, ha asseverat Jorge Díaz Cardiel, soci director d'Advice Strategic Consultants.

A més, la confiança s'ha posicionat com un altre factor rellevant que tenen en compte els grups d'interès per atorgar reputació corporativa a les empreses. Per al 87% de la població general espanyola més gran, la confiança és requisit necessari per comprar productes o serveis d'aquesta empresa, "sigui energia, telecomunicacions, tecnologies de la informació, alimentació, assegurances, hipoteques, cotxes o roba", segons explica lestudi.

Reconegudes i influents

El rànquing de les top 10 firmes espanyoles amb millor reputació el 2024, està compost per entitats que influeixen tant en població general, famílies, individus, pimes, autònoms com també afecten el mercat empresarial i el sector públic.

Són empreses el nivell de coneixement de les quals excedeix el 80% entre majors de 18 anys, a Espanya. Algunes, com ara Fundació La Caixa, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica, Inditex, Mercadona i Banco Santander arriben al llindar de coneixement del 90% entre majors d'edat .

Fundació La Caixa lidera la reputació a Espanya des d'almenys una dècada (2012-2024), segons l'estudi d' Èxit Empresarial d'Advice Strategic Consultants. La fundació catalana encapsula les tres grans dimensions de la reputació corporativa amb el percentatge més alt (95%).

En el cas d'El Corte Inglés, per contrast, té més pes en la reputació (91%), l'èxit empresarial, amb 40%, seguida per confiança (35%) i compromís social (15%).

CaixaBank (90% a Reputació) té una distribució en què, per igual, es considera el seu èxit empresarial (30%), compromís social (30%) i confiança (30%).

Inditex, quarta empresa al rànquing general per reputació el 2024, compta amb un percentatge del 88%. Telefónica, la cinquena companyia del llistat, és la darrera empresa que té un percentatge del 80%.