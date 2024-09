Els noms que sonen per substituir Manuel Marchena Sala a la Sala Penal del Suprem

La façana del Tribunal Suprem. Foto: Europa Press / Canva Pro

El proper 3 de novembre conclourà el mandat del magistrat Manuel Marchena com a president de la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) , obrint-se així una successió per a la qual ja es perfilen candidats com Ana Ferrer o Andrés Martínez Arrieta , segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press .

Marchena va ser elegit president de la Sala Segona el 2014 i va renovar el seu mandat per cinc anys més el 2019. La llei permet una sola pròrroga, per la qual cosa una vegada expirat aquest segon mandat abandonarà la Presidència per continuar com a magistrat.

De manera immediata, li succeirà interinament Andrés Martínez Arrieta, perquè és el magistrat més antic de la Sala Segona. Aleshores, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) posarà en marxa el procés per elegir nou president, convocant la plaça perquè s'obri el termini de presentació de candidatures.

D'acord amb les fonts esmentades, la magistrada progressista Ana Ferrer parteix com a favorita del bloc progressista del nou CGPJ, que ja la va proposar per a la Presidència del mateix Consell i del Suprem, si bé el càrrec va recaure en la també progressista Isabel Perelló.

Ferrer va ser una dels cinc magistrats que van jutjar el Procés. Tot i això, les seves posicions s'han anat distanciant de les dels seus companys. Així, recentment va signar un vot particular en què advocava per amnistiar la malversació de l'1-O, cosa que la Sala Penal va descartar.

També va emetre un altre vot particular, amb la seva companya Susana Polo, en què totes dues discrepaven de la sentència majoritària que va confirmar les condemnes pel Cas ERO. En aquest cas, va esgrimir que l'expresident andalús José Antonio Griñán i els altres quatre condemnats que eren "aliens" a la Conselleria d'Ocupació haurien d'haver estat absolts del delicte de malversació.

Precisament aquests escrits van ser determinants perquè el bloc conservador del CGPJ vetés la seva candidatura a la Presidència del Consell i del Suprem, per la qual cosa cal esperar que aquests deu vocals es resisteixin igualment a la seva designació com a cap de la Sala Segona, en el cas de que efectivament arribi a postular-se.

Així les coses, un altre nom que sona amb força és el del mateix Martínez Arrieta, que no només és el magistrat més antic de la Sala Segona, sinó del Tribunal Suprem i de tot Espanya, ja que és el número u a l'escalafó de la carrera judicial.

Aquest estatus convertiria la seva en una candidatura amb "gran pes", destaquen des de l'alt tribunal. Fins al punt que no seria estrany que Martínez Arrieta fos el candidat elegit per respecte a la seva veterania, postergant la pugna successòria a la seva jubilació.

Tot i això, les fonts consultades avisen que podrien sorgir altres aspirants, entre ells el que fos fiscal general de l'Estat i actual membre de la Sala Segona, Julián Sánchez Melgar.

A més, cal tenir en compte que es pot postular qualsevol magistrat del TS que tingui tres anys de serveis en la categoria. De fet, el mateix Martínez Arrieta es va presentar com a candidat a la Presidència d'una altra Sala, la Militar.