El truc definitiu per tenir la teva nevera sempre ordenada i estalviar diners

Foto: CanvaPro de browniemother i pixelshot

Tenir una nevera organitzada no només facilita trobar allò que necessites ràpidament, sinó que també ajuda a conservar els aliments durant més temps i reduir el malbaratament. Aquí et donem els millors trucs per ordenar la teva nevera de manera eficient i aprofitar cada racó.

1. Neteja i revisió periòdica: Abans de començar a ordenar, neteja la nevera i revisa els productes caducats o que ja no es puguin consumir. Això et permetrà començar des de zero i assegurar-te que tots els aliments que guardis estaran en bon estat.

2. Cada cosa al seu lloc: Saber on col·locar cada tipus daliment és clau per mantenir una bona organització. Les parts més fredes, com els prestatges inferiors i la part del darrere, són ideals per a productes com carns i peixos crus. Les lleixes superiors, més temperades, són perfectes per a sobres i productes que no necessitin estar tan freds, com lactis i embotits.

3. El calaix de les fruites i verdures: La majoria de les neveres tenen calaixos específicament dissenyats per a fruites i verdures. Fes servir aquests espais per evitar que es barregin amb altres aliments i assegura't de no sobrecarregar-los per permetre una bona circulació d'aire.

4. Porta de la nevera: què emmagatzemar? La porta és la part més càlida de la nevera, per la qual cosa és ideal per a productes que no requereixen temperatures tan baixes, com ara salses, begudes, condiments i ous. Evita col·locar productes peribles com llet o carns en aquesta zona, ja que podrien fer-se malbé més ràpid.

5. Usa contenidors transparents: Invertir en contenidors transparents et permetrà visualitzar ràpidament allò que tens i t'ajudarà a apilar els productes de forma més eficient. A més, et permetrà agrupar els aliments per categories, com snacks, productes lactis o fruites.

6. Etiqueta i controla les dates de caducitat: Col·loca etiquetes als aliments que necessitin un control especial de caducitat, com sobres o productes peribles. D'aquesta manera, sabràs què consumir primer i evitaràs que el menjar es desaprofiti.

Segueix aquests trucs i veuràs com la teva nevera sempre estarà impecable!