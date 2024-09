Per què s'augura una bona temporada de bolets a Catalunya?

Foto: Freepik

A Catalunya , la temporada de bolets està profundament influenciada per les condicions climàtiques, sent les pluges un dels factors més determinants. Els bolets , que són el fruit visible de fongs subterranis, requereixen una combinació específica d'humitat i temperatura per prosperar, cosa que fa que la seva aparició estigui estretament vinculada als cicles de pluges.

La tardor és l?estació més propícia per a la recol·lecció de bolets a Catalunya, coincidint amb les primeres pluges després dels mesos secs d'estiu. La humitat generada per aquestes pluges estimula l'activitat dels micelis, la part subterrània del fong, permetent que els bolets aflorin a la superfície del terra. Tot i això, no és només la quantitat de pluja el que importa, sinó també la seva distribució.

Les pluges suaus i constants, combinades amb temperatures temperades, creen un ambient ideal per al creixement de bolets, mentre que les precipitacions torrencials o un excés d'aigua poden fer malbé el miceli i dificultar-ne el desenvolupament.

A regions muntanyoses de Catalunya com el Pirineu o el Montseny, on la biodiversitat fúngica és molt rica, les pluges de tardor juguen un paper fonamental. Les espècies més comunes, com els rovellons (rovellons) o les trompets de la mort, solen aparèixer en major quantitat en aquests entorns, especialment quan la humitat del sòl és constant. A més, els boscos de pins, alzines i roures són hàbitats naturals propicis per a diverses espècies de bolets que depenen de la simbiosi entre el miceli i les arrels d'aquests arbres.

El canvi climàtic també ha començat a afectar els patrons d'aparició de bolets a Catalunya. Les sequeres perllongades, seguides de pluges sobtades, alteren l'equilibri natural, reduint la quantitat de bolets a certes àrees o desplaçant la temporada de recol·lecció. Per tant, els recol·lectors de bolets han d'estar atents no només a les pluges, sinó també a les variacions climàtiques que afecten la salut dels boscos i la seva capacitat per generar aquests preats fongs.

Com serà la temporada de bolets a Catalunya?

La temporada de bolets 2024 a Catalunya ha començat amb grans expectatives. Els experts assenyalen que podria ser la millor en els darrers cinc anys, especialment a zones com la Cerdanya, l'Alta Ribagorça, el Ripollès i el Berguedà, on la combinació de pluges a l'agost i temperatures favorables ha permès l'aparició primerenca de fongs a cotes superiors als 800 metres.

Catalunya és una regió on la cerca de bolets és una passió compartida per milions. Segons estudis, gairebé 2,5 milions de catalans han sortit al bosc alguna vegada a buscar bolets, encara que només 350.000 ho fan amb regularitat, almenys dues vegades al mes. L'estrella indiscutible entre els cercadors és el rovelló, encara que altres espècies com les llanegues, els fredolics i els ceps també són molt apreciades.

Tot i l'entusiasme, les condicions meteorològiques continuen sent crucials per a l'èxit de la temporada. El fred i el vent poden perjudicar la floració dels fongs, per la qual cosa l'evolució del temps les properes setmanes serà determinant per assegurar una collita abundant i de qualitat.