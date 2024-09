Disney+ torna a deixar tirats els fans de 'Solar Opposites' amb el doblatge de la cinquena temporada

Solar Opposites - Disney+

Sembla que Disney+ ha tornat a repetir el mateix error que ja va enfurismar els fans de Solar Opposites en el passat. Un mes després de l'estrena de la cinquena temporada a la plataforma, l'esperat doblatge en espanyol d'Espanya segueix sense arribar, deixant molts seguidors de la sèrie frustrats i sense respostes clares per part de la companyia.

La sèrie, que s'ha convertit en un èxit entre els fans de l'animació adulta gràcies al seu humor irreverent i als guionistes darrere de Rick i Morty , ha tornat a ser víctima de la ineficàcia de Disney+ per complir els seus compromisos de doblatge. Tot i cobrar 11,99 euros al mes pel seu pla premium, una de les subscripcions més cares a Espanya, la plataforma sembla no estar a l'alçada de les expectatives dels usuaris quant a la disponibilitat de continguts adaptats al seu idioma.

A través de les xarxes socials, molts usuaris han expressat la seva indignació, preguntant insistentment quan estarà disponible el doblatge de la cinquena temporada. Però Disney+, lluny d'oferir respostes concretes, ha optat pel silenci. En la mateixa línia que de vegades anteriors, l'única comunicació que ofereixen als seus clients és un missatge genèric, repetint que “continuaran treballant per doblar totes les seves sèries”. Una resposta que no aporta res de nou ni alleuja la creixent frustració dels fans.

A CatalunyaPress ens hem posat en contacte amb la companyia per intentar aclarir la situació a través del formulari. Tot i això, com és habitual, l'únic que hem rebut ha estat un missatge predeterminat que no aclareix ni el motiu del retard ni quan els seguidors podran gaudir dels episodis doblats en el seu idioma. Aquest patró de respostes automàtiques i la manca d'explicacions reals no fa sinó augmentar el malestar entre els usuaris, que veuen com, una vegada més, Disney+ prioritza altres mercats o simplement no ofereix un servei adequat per als seus subscriptors a Espanya.

Aquesta situació no és nova. Ja durant la tercera temporada, la plataforma va deixar penjats els fans amb l'últim episodi, que va trigar setmanes a aparèixer doblegat, sense cap raó aparent. Avui dia, els seguidors temen que aquesta història es torni a repetir amb la cinquena temporada, mentre continuen sense poder gaudir de la sèrie de manera íntegra en el seu idioma.

La manca de comunicació clara per part de Disney+ resulta incomprensible, especialment quan els fans han estat pagant religiosament per un servei que no se'ls proporciona en la seva totalitat. No és una qüestió menor: els que han seguit la sèrie des dels inicis estan acostumats a gaudir de l'humor i les dinàmiques dels personatges a través del doblatge en espanyol, un aspecte fonamental per a l'experiència de molts usuaris al nostre país.

És frustrant veure com, una vegada més, la plataforma no prioritza una cosa tan bàsica com complir les expectatives dels seus subscriptors, especialment quan parlem d'una sèrie tan volguda com Solar Opposites . Fins quan els fans hauran d'esperar per obtenir una resposta? Mentrestant, Disney+ sembla continuar ignorant les veus dels que confien en el seu servei, arriscant-se a perdre encara més usuaris per una gestió que deixa molt a desitjar.