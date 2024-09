Recordes el Tamagochi? L'icònica joguina dels 90 torna amb més força que mai

Un tamagochi - Canva Pro

Si vas créixer als anys 90, segurament recordes el Tamagotchi, aquella petita mascota virtual en forma d'ou que t'acompanyava a tot arreu. Doncs prepara't per a una onada de nostàlgia, perquè l'icònic Tamagotchi està de tornada i millor que mai!

Després de diversos intents per reviure'l, l'empresa japonesa Bandai Namco finalment ha aconseguit tornar-li el seu lloc al cor dels fans, i ho ha fet d'allò més bé. Des del seu rellançament el 2019, Tamagotchi no ha parat de créixer, i ara ha obert la seva primera botiga oficial al Regne Unit, ubicada al famós Camden Market de Londres.

Tamagotchi: Més nostàlgic, però també innovador

Tot i que el nou Tamagotchi manté l'aparença clàssica dels anys 90, ve amb sorpreses que ho fan encara més emocionant. Ara, les mascotes virtuals es poden connectar a través de Wi-Fi, jugar amb amics i descarregar nous elements. Priya Jadeja, gerent de marca de Tamagotchi, va explicar a la BBC que aquestes noves característiques ajuden a combatre la fatiga que alguns usuaris van experimentar amb versions anteriors de la joguina.

"Vam pensar que el rellançament atrauria principalment els millennials, però també ha captat l'atenció d'una nova generació de nens que mai abans no havien tingut un dispositiu com aquest", va compartir Jadeja. És increïble veure com el Tamagotchi segueix conquerint cors, tant joves com nostàlgics!

La competència de les mascotes virtuals

Encara que Tamagotchi és el rei de les mascotes virtuals, no està només al mercat. Altres opcions com Bitzee, de Hatchimals, i Punirunes han innovat amb funcions interactives i pantalles tàctils. Fins i tot Digimon, una altra franquícia de Bandai Namco, segueix sent un referent al món de les mascotes virtuals, transportant-nos de nou a aquesta època daurada dels anys 90.

Sense barreres de gènere, només diversió

En el passat, les línies divisòries entre gèneres marcaven quines joguines eren per a nens o nenes. Tot i això, Jadeja assegura que aquesta tendència ha canviat. Avui dia, les joguines com el Tamagotchi no coneixen barreres, i són adoptades per persones de totes les edats i gèneres.

A punt per tornar a adoptar?

Si mai vas somiar tenir el teu propi Tamagotchi o simplement vols reviure aquests moments màgics de la teva infància, ara és el moment perfecte. Ja sigui que busquis un trosset de nostàlgia o vulguis compartir aquesta experiència amb les noves generacions, Tamagotchi ha tornat per quedar-s'hi! I amb la nova botiga a Londres, l'emoció és més a prop que mai.