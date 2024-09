Revisa el teu canvi! Aquestes monedes valen milers d'euros i podríeu tenir-les a casa

Moneda de 20 cèntims de Cervantes - Canva Pro

Encara que cada vegada fem servir menys diners en efectiu, algunes monedes que portem al moneder podrien valer molt més que el seu valor nominal. Edicions especials, errors de fabricació o tiratges limitats n'han convertit diverses en autèntiques joies per als col·leccionistes. Aquí t'expliquem quines són les més valuoses i com identificar-les.

1. Moneda de 1 Cèntim de Rolf Lederbogen

Una de les monedes més cotitzades és l'alemanya d'un cèntim dissenyada el 2002 per l'arquitecte Rolf Lederbogen. El seu valor es dispara fins als 50.000 euros perquè alguns exemplars estan fabricats amb un material diferent de l'habitual. En el disseny destaca un roure envoltat per les estrelles de la bandera europea.

2. Moneda de 2 Euros de Grace Kelly

Emesa a Mònaco el 2007 per commemorar el 25è aniversari de la mort de Grace Kelly, aquesta moneda s'ha convertit en un tresor per als col·leccionistes. Només es van fabricar 20.001 unitats, i el seu valor actual és de fins a 2.600 euros. Per assegurar-te que tens una autèntica, revisa que al cantell de la moneda hi hagi sis números 2 i dotze asteriscs intercalats.

3. Moneda de 50 Cèntims del Rei Alberto II

Aquesta moneda belga de 50 cèntims, emesa el 1999, té un error en la forma de les estrelles que envolten el rei. Aquesta peculiaritat ha fet que el seu valor pugi fins als 1.000 euros al mercat de col·leccionistes.

4. Moneda Alemanya de 10 Cèntims

Creada el 2002, aquesta moneda de 10 cèntims destaca per l'excés de coure en la seva fabricació, cosa que n'altera lleugerament el disseny i el color. A més, les vores irregulars, resultat d'un error de producció, fan que sigui molt rara i valuosa.

5. Moneda Francesa de 5 Cèntims

Aquesta moneda de 1999 amb el rostre de Marianne, símbol de la República Francesa, va ser emesa amb un error a les primeres edicions, on el rostre apareix deformat. La seva antiguitat i aquesta fallada en el disseny l'han convertit en una peça valuosa, i ha arribat a un valor superior als 800 euros.

6. Moneda d'1 Euro de Mònaco

Emesa el 2007 amb la imatge del Príncep Alberto II, aquesta moneda és una de les més cobejades. Es van produir poques unitats a causa de la mida del país, i al voltant de 2.000 monedes van sortir defectuoses, ja que no tenen els habituals fendits laterals, cosa que eleva el seu valor fins als 400 euros.

7. Moneda Italiana de 2 Cèntims

Aquesta moneda italiana del 2002 mostra al seu revers la cúpula de la Mole Antonelliana. Avui dia, el seu valor arriba als 150 euros, a causa de la seva antiguitat i la dificultat per trobar-ne una en circulació.

8. Moneda de 20 Cèntims de Cervantes

A Espanya, la moneda de 20 cèntims de Cervantes, emesa el 1999, és un exemple perfecte de com els errors de fabricació poden augmentar el valor d'una moneda. L'excés de metall al relleu ha fet que aquestes monedes arribin a un valor de fins a 1.500 euros entre els col·leccionistes.

Revisa el teu canvi!

Si bé l'efectiu està perdent protagonisme, val la pena revisar aquestes monedes oblidades al teu moneder o calaix. Algunes podrien valer una petita fortuna. Les edicions rares, els errors d'impressió i els tiratges curts són les claus per convertir el canvi solt en un tresor autèntic.