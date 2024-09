Mor Julián Muñoz als 76 anys: així l'han acomiadat els seus éssers estimats | Europa Press

L'exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, ha mort als 76 anys després d'una llarga lluita contra un càncer de pulmó. Muñoz va concedir la seva darrera entrevista només dues setmanes abans del seu traspàs, en la qual va agrair el suport incondicional de la seva família, especialment de la seva exdona i actual esposa, Mayte Zaldívar, amb qui es va tornar a casar després d'anys de distanciament, gràcies al perdó i al penediment que va mostrar en els seus últims anys de vida.

Mayte Zaldívar no es va separar de Julián fins a l'últim moment, aferrada a l'esperança que la seva salut pogués millorar, tot i que finalment el càncer va resultar imbatible. Al seu costat també hi van estar les seves filles Elia i Eloísa, i el seu nét Fran Redondo, qui es va mostrar visiblement afectat a les portes del tanatori de Sant Bernabé, a Marbella, on s'està portant a terme el comiat de l'exalcalde.

La filla gran de Muñoz, Elia, va arribar al tanatori completament destrossada, acompanyada de la seva germana Eloísa. Ambdues van rebre amics i familiars en aquest darrer adéu, que també va comptar amb la presència de Fran Ortiz Bismarck i la seva esposa, qui van acudir per acomiadar-se de Julián.

Durant els seus últims dies, la família de Muñoz va romandre al seu costat, brindant-li suport constant. El seu nét, Fran Redondo, juntament amb altres amics propers, va ser un dels encarregats de rebre els éssers estimats en aquest moment trist.